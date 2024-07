Assassin's Creed Shadows avrà più relazioni amorose di tutti gli altri giochi della serie

Assassin's Creed si prepara a una svolta innovativa con il prossimo capitolo, Assassin's Creed Shadows. Il gioco, in uscita il 15 ottobre per PC, PS5 e Xbox Series X/S (potete preordinarlo al miglior prezzo qui), promette, infatti, di rivoluzionare l'approccio alle relazioni romantiche dei personaggi principali.

Per la prima volta nella serie, i giocatori potranno esplorare le storie di due protagonisti distinti: Naoe e Yasuke. Secondo quanto rivelato da Brooke Davies, associate narrative director del gioco, entrambi i personaggi avranno l'opportunità di sviluppare relazioni uniche e approfondite con una varietà di personaggi secondari.

Nuove dinamiche relazionali

Davies ha sottolineato che Assassin's Creed Shadows non sarà un semplice simulatore di appuntamenti, bensì offrirà la possibilità di costruire relazioni a lungo termine più serie, pur mantenendo spazio per legami più leggeri. Come nei precedenti capitoli della serie, Odyssey e Valhalla, saranno possibili anche relazioni dello stesso sesso.

Le stagioni cambieranno durante l'esplorazione del mondo aperto.

Un'altra novità riguarda il sistema meteorologico del gioco. Le stagioni non solo cambieranno prima e dopo le missioni principali, ma anche durante l'esplorazione del mondo aperto. A differenza dei capitoli precedenti, i giocatori non potranno modificare manualmente le stagioni o l'ora del giorno attraverso la meditazione.

Differenze tra i protagonisti

Nonostante le somiglianze, Naoe e Yasuke presenteranno alcune differenze significative. Ad esempio, Yasuke non indosserà il caratteristico cappuccio degli Assassini, preferendo un elmo da samurai - sì, questo potrebbe deludere i fan che apprezzavano la possibilità di mantenere il cappuccio durante i combattimenti in Valhalla -.

Con queste novità, Assassin's Creed Shadows si propone di offrire un'esperienza di gioco più ricca e variegata, immergendo i giocatori in un Giappone feudale vivo e dinamico, dove le relazioni e l'ambiente giocheranno un ruolo fondamentale nell'evoluzione della storia.