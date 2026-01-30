Il futuro di Xbox appare sempre più incerto secondo i dati emerti dall'ultimo sondaggio annuale della Game Developers Conference. Nonostante Microsoft abbia già confermato i piani per la prossima generazione di console con il nome in codice "Magnus", che potrebbe presentarsi come un sistema ibrido, lo scenario attuale dipinge un quadro preoccupante per la casa di Redmond. Il disinteresse della developer community verso l'ecosistema Xbox potrebbe rappresentare un campanello d'allarme più significativo di qualsiasi dato di vendita.

Il sondaggio GDC ha coinvolto oltre 2.300 sviluppatori di videogiochi a livello globale, chiedendo loro su quali piattaforme preferiscono lavorare. I risultati sono impietosi per Microsoft: solo il 20% degli sviluppatori ha indicato Xbox Series X|S come piattaforma preferita, contro il 40% che ha scelto PlayStation 5 e il 39% che ha espresso preferenza per Nintendo Switch 2.

La situazione diventa ancora più critica se confrontata con le altre piattaforme. Il PC si conferma l'ambiente di sviluppo prediletto con un schiacciante 80% di preferenze, mentre nel segmento handheld emerge un dato interessante: Steam Deck continua a riscuotere un notevole interesse tra gli sviluppatori nonostante l'hardware ormai datato rispetto ai competitor più recenti come ASUS ROG Ally o Lenovo Legion Go.

Solo il 20% degli sviluppatori preferisce creare giochi per Xbox Series X|S, meno della metà rispetto a PS5 e Switch 2

Questo distacco dalla developer community arriva in un momento già difficile per Xbox. I recenti report finanziari di Microsoft hanno confermato che questa è stata una delle generazioni più deboli di sempre per il brand Xbox, con ricavi gaming in calo nell'ultimo anno fiscale. La stessa azienda ha pubblicamente ammesso che la debolezza delle produzioni first-party ha contribuito significativamente al declino, un'ammissione rara per un colosso dell'industria.

Il fenomeno si autoalimenta in un circolo vizioso: vendite hardware deludenti portano a minore interesse da parte degli sviluppatori third-party, che a loro volta rendono la piattaforma meno appetibile per i giocatori. Senza esclusive convincenti e con un parco titoli multipiattaforma che inevitabilmente privilegia ecosistemi più popolosi, Xbox rischia di trovarsi sempre più ai margini del mercato console tradizionale.

La strategia multipiattaforma di Microsoft, che ha visto titoli storicamente esclusivi approdare su PlayStation e Switch, potrebbe aver ulteriormente indebolito la percezione di Xbox come piattaforma imprescindibile. Se anche i game developer preferiscono concentrare le risorse su PS5 e Switch 2, il rischio è che i port per Xbox diventino sempre più un ripensamento tardivo piuttosto che una priorità di sviluppo.