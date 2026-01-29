Nintendo ha svelato tutti i dettagli di Tomodachi Life: Living the Dream, il seguito dell'acclamato life sim che ha venduto oltre 6,72 milioni di copie su Nintendo 3DS. Il titolo arriva su Nintendo Switch il 16 aprile e sarà pienamente compatibile anche con Switch 2, senza necessità di una versione dedicata alla nuova console. L'annuncio ha generato un'enorme risposta dalla community giapponese, superando persino l'hype per la presentazione di Switch 2 con oltre 400.000 like sul profilo X giapponese di Nintendo, probabilmente il post più apprezzato nella storia dell'azienda di Kyoto.

Il gameplay riprende la formula vincente della serie: i giocatori popolano un'isola con personaggi Mii e ne guidano la vita quotidiana, creando relazioni e assistendo alle loro interazioni. La grande novità risiede nell'editor dei Mii completamente rinnovato, che offre molte più parti facciali rispetto alle versioni precedenti viste su Switch. Gli strumenti di personalizzazione si spingono oltre con l'introduzione della face paint, che permette di disegnare direttamente sui volti dei personaggi: durante il Nintendo Direct dedicato al gioco, della durata di 20 minuti, è stato mostrato un Mii dall'aspetto simile a un orso, dimostrando le possibilità creative del sistema.

Nintendo ha mantenuto la promessa fatta in passato di rendere la serie più inclusiva. I giocatori possono ora creare Mii maschi, femmine o non-binari, con la possibilità di scegliere le preferenze sentimentali di ogni personaggio. Questa implementazione rappresenta un passo significativo per un franchise che in passato aveva ricevuto critiche per le limitazioni nelle relazioni tra personaggi dello stesso sesso, specialmente nell'edizione occidentale del 2014.

L'isola di gioco ospita diverse location che i Mii visiteranno durante le loro giornate. Tra queste figurano Fresh Kingdom, un negozio di alimentari dove scoprire i cibi preferiti dei personaggi, Where & Wear per l'abbigliamento, la stazione televisiva MNN e T&C Reno dedicato agli articoli per la casa. Fino a otto Mii possono condividere la stessa abitazione, sviluppando amicizie o relazioni romantiche attraverso interazioni spontanee.

Una delle aggiunte più interessanti è Palette House, un negozio che introduce funzionalità creative avanzate. I giocatori possono disegnare animali domestici personalizzati, decorazioni per latte art, immagini per programmi TV, vestiti su misura, esterni delle abitazioni e persino modificare il terreno dell'isola. Questo sistema amplia notevolmente le possibilità di personalizzazione rispetto ai capitoli precedenti, avvicinando il titolo ad altri life sim più recenti.