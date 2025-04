Switch 2: ecco i grandi titoli terze parti in arrivo

Nintendo si prepara a un'importante evoluzione con l'arrivo della Switch 2, che promette di abbattere le barriere tecniche che hanno limitato il catalogo della console attuale. Il nuovo hardware, significativamente più potente del predecessore, aprirà le porte a una generazione di titoli finora inaccessibili all'ecosistema Nintendo, trasformando radicalmente l'esperienza di gioco per milioni di utenti. Sviluppatori di primo piano stanno già lavorando per portare le loro proprietà intellettuali più prestigiose sulla nuova piattaforma, segnalando un cambiamento di rotta nella strategia di Nintendo verso una maggiore inclusività di generi e produzioni.

Un'offerta videoludica senza precedenti

Le anticipazioni sul catalogo in arrivo mostrano una diversità notevole. Titoli di combattimento come Street Fighter 6 troveranno finalmente spazio nell'universo Nintendo, mentre esperienze roguelike acclamate come Hades 2 potranno sfruttare l'hardware potenziato per garantire performance ottimali. Il mondo souls-like non resterà escluso, con Elden Ring pronto a portare la sua sfida brutale e il suo immaginario affascinante ai possessori della nuova console.

Il mondo sportivo digitale sarà rappresentato in forze con l'intera gamma di simulazioni EA Sports, compreso il recente FC Sports. Gli amanti dell'action-adventure potranno esplorare una versione notevolmente migliorata di Hogwarts Legacy, che sulla Switch attuale avrebbe sofferto di compromessi tecnici insostenibili.

Non solo videogiochi moderni, ma anche operazioni nostalgia troveranno spazio nel catalogo: Tony Hawk Pro Skater 3+4 riporterà in auge il gameplay arcade che ha definito un'era, mentre la serie Yakuza farà il suo ingresso nell'ecosistema Nintendo con Yakuza 0, titolo prequel che ha contribuito alla popolarità occidentale della serie SEGA.

Le avventure stealth non mancheranno, con Hitman World of Assassination pronto a portare le missioni dell'Agente 47 in versione portatile, insieme al misterioso Project 007 di

IO Interactive, che promette di reinventare l'universo di James Bond in chiave videoludica. La nuova Split Fiction, altra esperienza che richiederebbe risorse impossibili da gestire per l'attuale generazione di hardware Nintendo, completerà un'offerta variegata e ambiziosa.

Non mancheranno Civilization VII, Borderlands 4, WWE 2K, NBA 2K, Cyberpunk 2077, Final Fantasy VII Remake, Kunitsu-Gami, Hollow Knight, Two Point Museum, Wild Hearts e tanti altri.

L'ampliamento del catalogo rappresenta una svolta strategica per Nintendo, tradizionalmente concentrata sulle proprie IP esclusive. Con Switch 2, l'azienda sembra finalmente rispondere alla richiesta di maggiore varietà avanzata da anni dalla sua base di utenti, pur mantenendo l'identità unica che l'ha sempre contraddistinta nel panorama videoludico.