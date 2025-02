Volete ora una Nintendo Switch 2? La potete trovare sul mercato nero a un prezzo folle

Qualche unità di prova di Nintendo Switch 2 sono state messe in vendita sul mercato nero cinese a prezzi esorbitanti. Un utente del forum Xiahongshu, noto per aver diffuso in passato immagini CAD accurate del nuovo sistema Nintendo, ha condiviso uno screenshot di una conversazione con un venditore del mercato nero che offre il dispositivo completo di dock e controller Joy-Con per 290.000 RMB, circa 39.780 dollari.

L'elevato costo è giustificato dal fatto che l'unità sarebbe destinata ai produttori di accessori, permettendo loro di testare i propri prodotti su un dispositivo reale prima del lancio ufficiale. Questo consentirebbe di recuperare l'ingente investimento iniziale.

Tuttavia, considerando che in passato lo stesso utente ha condiviso online modelli CAD accurati dopo averli acquisiti, e data la forte attesa per maggiori informazioni sul sistema prima del Nintendo Direct dedicato del 2 aprile, è probabile che ulteriori dettagli emergeranno a breve.

Il lancio di Nintendo Switch 2 è previsto per quest'anno, anche se la data esatta non è ancora stata annunciata. Considerando che gli eventi di anteprima in tutto il mondo si terranno fino a fine maggio, è ragionevole aspettarsi un'uscita nella seconda metà del 2024.

La presunta disponibilità di unità di prova sul mercato nero solleva interrogativi sulla sicurezza e sulla riservatezza dei progetti Nintendo (che sicuramente avrà già sguinzagliato avvocati, esercito e cacciabombardieri per dare la caccia ai "venditori"). Allo stesso tempo, potrebbe offrire ai produttori di accessori un vantaggio piuttosto competitivo, consentendo loro di sviluppare prodotti compatibili in anticipo rispetto al lancio ufficiale. Chissà che cosa accadrà.