Nintendo Switch 2 simile a Series S a livello di potenza? Vediamo i dettagli

Un utente del forum Famiboards afferma di aver scoperto, attraverso il data mining, informazioni sulla potenza di calcolo della GPU di Nintendo Switch 2. Sebbene la fonte sia dubbia, i dati riportati appaiono plausibili e rivelano differenze significative tra la modalità portatile e quella fissa della console.

Secondo le informazioni trapelate, la GPU di Nintendo Switch 2 avrebbe le seguenti prestazioni:

Modalità portatile: 561 MHz per 1,71 TFLOPS

Modalità fissa (nel Dock): 1000 MHz per 3,1 TFLOPS

Questi numeri, se confermati, posizionerebbero la nuova console Nintendo vicino alle prestazioni di Xbox Series S (circa 4 TFLOPS) in modalità fissa, mentre in modalità portatile si avvicinerebbe alla potenza di calcolo di PS4.

È importante sottolineare che questi dati rappresentano solo il potenziale teorico dell'hardware e non si traducono direttamente in prestazioni o qualità grafica visibile sullo schermo. Nintendo Switch 2 dovrebbe infatti sfruttare tecnologie avanzate come il DLSS (Deep Learning Super Sampling) o sistemi simili di upscaling, che potrebbero migliorare significativamente le prestazioni effettive.

L'hardware NVIDIA della console potrebbe implementare soluzioni simili al DLSS e accelerazioni per il ray tracing, che non sono considerate in questi dati grezzi. Queste tecnologie potrebbero aumentare notevolmente le capacità grafiche della console rispetto a quanto suggerito dai soli TFLOPS.

Mentre queste informazioni alimentano le speculazioni, si vocifera che l'annuncio ufficiale di Nintendo Switch 2 potrebbe avvenire domani, 16 gennaio. Tuttavia, fino a un comunicato ufficiale da parte di Nintendo, tutte queste informazioni rimangono nel campo delle indiscrezioni.