Switch batte PS4: è la console più popolare di sempre

NextDayDelivery ha recentemente effettuato uno studio di mercato, scoprendo che Nintendo Switch è la console più popolare di tutti i tempi sulla base di alcuni fattori di analisi. Primo tra questi è la quantità di unità vendute su base annuale dal lancio (il 3 marzo 2017) a oggi. Dal grafico che trovate nel report possiamo vedere che l’ibrida di Nintendo supera addirittura piattaforme importantissime come il DS e PlayStation 4.

Di fatti, Nintendo Switch ha totalizzato più di 90 milioni di unità vendute dal lancio, avvicinandosi ai 116 di PS4 ma ancora lontana dai 154 milioni di Nintendo DS. Tuttavia, se consideriamo che il numero di unità vendute annualmente, la console ibrida raggiunge il valore di 22.6 milioni, facendo impallidire anche il DS con ben 17.2 milioni. Proprio questo dato rappresenterebbe il vantaggio di popolarità che Switch è riuscita a ottenere a soli 4 anni dalla distribuzione globale.

Chiaramente, c’è anche da considerare che i valori tengono conto degli anni in cui le piattaforme sono state prodotte, dove il DS ne ha ben 9 sulle spalle contro gli 8 di PS4 e “solo” 4 di Nintendo Switch. Dallo stesso grafico, peraltro, comprendiamo anche un altro dato molto interessante ed esplicativo: sebbene sia PS4 che Xbox One siano in produzione dagli stessi anni, la console di Sony supera quella di Microsoft di più del doppio delle unità vendute.

Potremmo discutere molto a lungo, però, su quali siano gli elementi per cui dovremmo davvero considerare Nintendo Switch come una delle console più popolari di sempre. Senza dubbio, non sono soltanto le milioni di unità vendute in tutto il mondo a decretare la fama di una piattaforma, ma lo è anche la line-up e i titoli che hanno lasciato ricordi ed emozioni nel cuore di tutti i giocatori. Voi siete d’accordo con i dati di NextDayDelivery o pensate che Switch non può ancora esser definita come la console più famosa di tutti i tempi? Fateci sapere cosa ne pensate commentando in calce.