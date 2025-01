Tails of Iron 2: Whiskers of Winter in OFFERTA: vivi l'epica avventura dark fantasy a un PREZZO IMPERDIBILE!

Se siete alla ricerca di un gioco di ruolo d'azione dark fantasy con un combattimento soulslike impegnativo, allora questa offerta è imperdibile. Tails of Iron 2: Whiskers of Winter è disponibile su Instant Gaming a soli 17,99€, con un incredibile sconto del 28% rispetto al prezzo di listino di 25€. Approfittatene subito per vivere un'epica avventura tra le lande ghiacciate del Nord.

Tails of Iron 2: Whiskers of Winter, perché acquistarlo?

Questo nuovo capitolo della saga vi mette nei panni di Arlo, giovane erede del Guardiano delle Lande, in una missione disperata per fermare le Ali Nere, una minaccia ancestrale pronta a distruggere il Regno. Esplorate un vasto mondo innevato, alleatevi con fazioni rivali e costruite il vostro insediamento fortificato per resistere agli attacchi nemici.

Il cuore del gameplay è il sistema di combattimento soulslike, che richiede riflessi pronti e strategie precise. Dovrete schivare, parare e sferrare colpi letali per sopravvivere agli scontri con le bestie colossali che infestano le terre del Nord. Ogni battaglia vinta vi ricompenserà con risorse rare utili per migliorare il vostro equipaggiamento.

Potrete creare un arsenale di armi potenziabili, scegliere il vostro stile di combattimento e sfruttare trappole letali contro i nemici. Il nuovo sistema di magie elementali vi permetterà di scatenare devastanti incantesimi come Fulmine, Fuoco, Veleno e Ghiaccio per cambiare l'esito delle battaglie.

Grazie a una narrazione avvincente, doppiata dalla leggenda del doppiaggio Doug Cockle, e a una grafica mozzafiato, Tails of Iron 2: Whiskers of Winter è un must per gli amanti dei giochi di ruolo d'azione. Non lasciatevi sfuggire questa offerta esclusiva su Instant Gaming: Tails of Iron 2: Whiskers of Winter è disponibile a soli 17,99€. Un prezzo incredibile per un titolo di grande spessore.

Vedi l'offerta su Instant Gaming