Non perdere DOOM The Dark Ages: prenotalo oggi e ottieni una skin OMAGGIO!

Se siete alla ricerca di un'esperienza di sparatutto in prima persona unica e immersiva, non potete perdervi questa offerta su Instant Gaming. DOOM: The Dark Ages è disponibile in preordine a soli 62,99€, con un incredibile sconto del 21% rispetto al prezzo originale di 80€. Il titolo sarà disponibile dal 15 maggio 2025, quindi è il momento perfetto per assicurarvi la vostra copia a prezzo ridotto e con un bonus esclusivo per il preordine.

Doom: The Dark Ages, perché prenotarlo?

Questo nuovo capitolo della saga di DOOM è perfetto per chi cerca azione adrenalinica, combattimenti brutali e un'ambientazione medievale oscura. DOOM: The Dark Ages vi porterà alle origini della leggenda del DOOM Slayer, facendovi vivere la sua epica battaglia contro le legioni infernali. Con scenari medievali, combattimenti feroci e un arsenale devastante, questo gioco promette un'azione senza sosta per i fan della serie.

Tra le nuove armi spicca la sega scudo, uno strumento brutale che vi permetterà di annientare i nemici con attacchi devastanti. Oltre alle armi classiche come la doppietta, avrete a disposizione un vasto assortimento di strumenti di distruzione per affrontare le orde demoniache con il massimo della ferocia.

Preordinando ora su Instant Gaming, riceverete in omaggio la skin DOOM Slayer Vuoto, un bonus esclusivo che renderà il vostro personaggio ancora più intimidatorio. Non lasciatevi sfuggire l'occasione di ottenere DOOM: The Dark Ages al miglior prezzo disponibile.

Attualmente disponibile a 62,99€, questa offerta rappresenta un'occasione imperdibile per tutti gli appassionati della serie. Preordinatelo ora su Instant Gaming e preparatevi a una guerra medievale senza precedenti contro l'Inferno!

Vedi l'offerta su Instant Gaming