Take-Two: L'IA è un ossimoro tecnologico

Il CEO di Take-Two Interactive, Strauss Zelnick, ha espresso le sue opinioni sull'intelligenza artificiale durante una recente conferenza con gli investitori. Zelnick ha definito il concetto di IA un "ossimoro", affermando che le macchine in realtà non apprendono.

Secondo il dirigente, l'IA aiuterà a rendere più efficiente l'industria dei videogiochi, ma non ridurrà l'occupazione nel settore. Al contrario, Zelnick ritiene che la tecnologia digitale storicamente abbia aumentato produttività, occupazione e PIL.

Pe ril CEO di Take-Two: "Le macchine non imparano"

"Il settore dei videogiochi sarà probabilmente all'avanguardia, se non addirittura abuserà, nell'uso dell'IA", ha dichiarato Zelnick. Tuttavia, ha sottolineato l'importanza di utilizzare l'IA nel rispetto della proprietà intellettuale altrui.

Il CEO ha spiegato: "L'apprendimento automatico non è realtà, le macchine non imparano. Si tratta solo si un modo conveniente, e facile, per spiegare agli esseri umani ciò che sembra magia. In sostanza, si tratta solamente di strumenti digitali che usiamo da sempre".

Riguardo alle tutele necessarie, Zelnick ha affermato: "Dobbiamo assicurarci di non violare la proprietà intellettuale altrui, sfruttando i loro modelli linguistici. Non lo faremo. Se lo facessimo, non potremmo proteggere la nostra stessa proprietà intellettuale e ci ritorveremmo tutti a copiare da tutti".

Durante la conferenza, Take-Two ha anche confermato che Grand Theft Auto 6 è ancora previsto per l'autunno di quest'anno, nonostante le voci di un possibile rinvio. La società ha ribadito che il 2024 sarà "uno degli anni più forti di sempre per Take-Two", con l'uscita di diversi titoli importanti come Civilization 7, Mafia: Terra Madre, Borderlands 4 e, ovviamente, GTA 6.

Le dichiarazioni di Zelnick, in ogni modo, riflettono una visione cauta e ottimista sul ruolo dell'IA nell'industria dei videogiochi, sottolineando le opportunità, in termini di innovazione e ottimizzazione delle risorse, offerte da questa tecnologia in rapida espansione ma rimanendo coerenti con il concetto che l'operato umano non può essere sositutito.