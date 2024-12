Talos Principle: Reawakened rinnova uno dei giochi più belli di sempre

Il celebre puzzle game filosofico The Talos Principle tornerà in una versione completamente rinnovata nel 2025. Devolver Digital ha annunciato The Talos Principle: Reawakened, una riedizione del gioco del 2014 che includerà il DLC "Road to Gehenna" e un nuovo capitolo intitolato "In the Beginning".

Questa versione definitiva sarà completamente ricostruita utilizzando l'Unreal Engine 5, promettendo "grafica notevolmente migliorata" e vari miglioramenti alla qualità di vita del giocatore. Il pacchetto includerà anche commenti degli sviluppatori e un editor di livelli, offrendo così un'esperienza più ricca e approfondita.

The Talos Principle, sviluppato dai creatori della serie Serious Sam, prende il nome dal protettore di bronzo di Creta nella mitologia greca. Il gioco propone al giocatore di risolvere una vasta gamma di enigmi controllando un robot, mentre affronta profonde questioni filosofiche.

A differenza di molti altri titoli, non ci sono sparatorie o furtività, ma è necessario affrontare droni, torrette e altri ostacoli che richiedono navigazione, uso di strumenti e riflessione profonda. In breve, un puzzle game. Man mano che si progredisce, si scoprono dettagli sul mondo di gioco, sul motivo delle sfide proposte e sulle reali possibilità di scelta di un'intelligenza artificiale.

Per giocare a Reawakened, secondo la pagina Steam, saranno necessari almeno 8 GB di RAM, 75 GB di spazio di archiviazione e una scheda grafica superiore alle GPU integrate Intel. Le specifiche consigliate includono 16 GB di RAM, una GPU simile alla GeForce 3070 e una CPU da 6-8 core.

Per chi non volesse attendere il remaster, il gioco originale e il suo apprezzato sequel, The Talos Principle II, sono attualmente in forte sconto sia su Steam che su GOG. Il nostro consiglio è di recuperarlo, perché si tratta di uno dei giochi più belli di sempre che siamo certi vi farà davvero emozionare.