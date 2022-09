E alla fine è successo davvero: gli anni ’90 stanno tornando in tutto il loro splendore, o almeno è quello che penserebbe un fan delle Tartarughe Ninja, conosciute con il loro nome originale di Teenage Mutant Ninja Turtles. Nel giro di pochissimi mesi, infatti, una delle IP più famose del mondo dell’intrattenimento è tornata sotto forma di una collection realizzata da Konami e un videogioco originale, chiaramente irspirato a quelli degli anni ’90 appunto. Ora, però, è arrivata un’altra conferma: Nickelodeon e Paramount lavorano a un videogioco delle Tartarughe Ninja, un videogioco tripla A, che vedrà la luce nel 2023.

I dettagli ovviamente scarseggiano. Non sappiamo chi ci sia al timone dello sviluppo, né ovviamente di che genere sarà, anche se è ovviamente difficile staccarsi dal beat ‘em up che ha reso famosi i vari giochi prodotti negli anni basati sul franchise delle tartarughe. L’unico elemento certo è la finestra di lancio: le Teenage Mutant Ninja Turtles saranno protagoniste di un nuovo videogioco tripla A appunto il prossimo anno. La conferma è arrivata direttamente da un magazine dedicato ai giocattoli e a tutti quei franchise che hanno avuto la fortuna di essere protagonisti di un grande successo.

Per quanto riguarda un annuncio formale, non è escluso che il nuovo videogioco delle Tartarughe Ninja non possa essere annunciato in tre, diverse occasioni. La prima è sicuramente un eventuale State of Play di PlayStation, la seconda invece un nuovo Nintendo Direct. La terza, forse la più probabile, è il palco dei The Game Awards 2022, che si terranno l’8 dicembre 2022.

Servirà armarsi di pazienza dunque. Al di là dell’appuntamento con la kermesse che premia i migliori videogiochi dell’anno, infatti, al momento il resto degli eventi non è ancora stato confermato. Vi aggiorneremo non appena emergeranno ulteriori dettagli in merito sul nuovo progetto con al centro le tartarughe più famose del mondo.