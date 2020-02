Temtem arriverà anche su console, ecco quando

TemTem è un titolo GDR sulla falsa riga del decisamente più conosciuto gioco di Game Freak. Sviluppato dalla software house spagnola CremaGames. Il titolo prende spunto da due principali titoli targati Nintendo: lo stesso Pokémon e Animal Crossing. Diversi giorni fa il gioco ha raggiunto e superato quota 500.000 copie vendute, un risultato di tutto rispetto, difficilmente prevedibile alla vigilia del lancio del titolo, che certifica ulteriormente la bontà dell’opera e la volontà dei giocatori di avere qualche esperienza simile a quella offerta dai titoli Pokémon anche su PC. TemTem quindi ha riscosso un buon successo tanto che l’attesa versione console ha finalmente una finestra di lancio.

Ne hanno proprio parlato gli sviluppatori in questi giorni, i quali hanno dichiarato che il titolo approderà su console non prima della primavera del 2021. La campagna Kickstarter del gioco infatti prevedeva un lancio solo per le console dell’attuale generazione, anche se all’epoca non si conosceva ancora la data di uscita di PS5 e Xbox Series X. Staremo quindi a vedere se verrà proposta anche una versione next-gen, visto che la data di rilascio risulta essere molto distante purtroppo.

In tutto questo c’è un’ottima notizia, TemTem su console avrà il supporto al cross-save ed al cross-play, per cui sarà possibile da una parte giocare con tutti gli utenti indipendentemente dalla console che si usa, ma soprattutto sarà possibile riprendere la partita da un precedente salvataggio della versione PC. C’è da dire che trattandosi di una data provvisoria e molto lontana è possibile che ci siano cambiamenti a riguardo. Non ci resta quindi che aspettare per ricevere ulteriori notizie a riguardo. Intanto se volete comprare il titolo, vi lasciamo qui la pagina Steam dedicata.

