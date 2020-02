Temtem ha raggiunto le 500.000 copie vendute

Ottime notizie per CremaGames: l’interessante Temtem ha infatti raggiunto e superato quota 500.00 copie vendute. Un risultato di tutto rispetto, difficilmente prevedibile alla vigilia del lancio del titolo, che certifica ulteriormente la bontà dell’opera e, soprattutto, la volontà dei giocatori di avere qualche esperienza simile a quella offerta dai titoli Pokémon anche su PC.

Ad annunciare tale grande traguardo è stata, come potete comodamente osservare qui sotto, la pagina Twitter ufficiale del titolo, che ha comunicato festante ai propri follower il risultato raggiunto.

Interesting facts, don't you think?

Here's another nice number: Temtem has officially sold over 500.000 copies worldwide!🎉✨

We wanted to thank everyone for their support, and take a look at how we are doing so far ❤

There is so much more yet to come!

— Temtem (@PlayTemtem) February 21, 2020