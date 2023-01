Anche se The Calllisto Protocol non ha raggiunto i risultati sperati, sembra proprio che il futuro di Krafton non ne risentirà troppo. L’accoglienza generale nei confronti di questo videogioco è stata piuttosto altalenante, con recensioni contrastanti e tratti tiepide dalla critica, e una risposta non troppo entusiasmante, seppur curiosa, da parte del grande pubblico. Cosa succederà nel futuro di questo editore?

Queste nuove informazioni provengono da alcuni programmi strategici recentemente condivisi da eurogamer.net, in cui possiamo leggere che l’editore di The Callisto Protocol non sembra troppo scosso dai risultati ottenuti dal videogioco, puntando già verso nuovi progetti che in futuro potrebbero concretizzarsi in modo diverso. L’obiettivo centrale, almeno in base a questi documenti, sarebbe quello di “assicurarcene di nuove ed espandere le nostre proprietà intellettuali videoludiche”.

Una reazione interessante, questa di Krafton, che sembra volersi già impegnare in altro, in nuovi progetti e “nel rafforzamento delle capacità di publishing globali”. Un impegno a tutto tondo, quindi, che includerebbe non soltanto lo sviluppo ma anche le modalità di pubblicazione nel migliore dei modi.

In tutto ciò ci saranno alcuni investimenti (in termini di energie) sostanziali nell’ambito del web3 e Deep Learning, con un’attenzione specifica nei confronti dei nuovi titoli tripla A e PUBG: ”Per raggiungere questo obiettivo ora è il momento di concentrare le nostre capacità nel 2023, enfatizzando il nostro bisogno di innovare e concentrarci sulle abilità organizzative, rafforzare le capacità di publishing e continuare a investire nel futuro”.

Una visione del genere, dopo l’uscita di The Callisto Protocol, non può far altro che farci ben sperare verso il futuro. Forse tutti i problemi ed errori accorsi durante quest’ultima pubblicazione faranno da monito al futuro, preparando il team a dovere.

