Dal materiale mostrato fino a ora e dalle parole di Glen Schofield, sappiamo per certo che The Callisto Protocol ci regalerà una buona dose di violenza. Stando a quanto affermato durante un’intervista per IGN da Mark James, sviluppatore per Striking Distance, il survival horror non solo sarà pieno di scene gore, ma prevede addirittura un trofeo legato alle morti del giocatore.

Una cosa che non molti hanno notato, infatti, è che ogni trailer di The Callisto Protocol si conclude mostrando il protagonista che viene ucciso brutalmente. Queste morti non sono casuali, bensì servono a evidenziare una piccola chicca presente all’interno del gioco. Ogni nemico, infatti, avrà metodi e animazioni diversi nelle uccisioni che potrà fare. Il trofeo sarà ricevuto proprio dopo aver visto ogni singola morte possibile nel titolo di Striking Distance Studios.

Mark James, durante l’intervista, ha infatti sottolineato quanto sia praticamente certo che i giocatori saranno uccisi durante le loro avventure. Tuttavia, come accade nei recenti Tomb Raider, la morte non è necessariamente una punizione, o quantomeno non solo. La sconfitta sarà infatti un pretesto per assistere a scene sempre diverse nelle quali il nostro eroe sarà brutalmente sventrato. Se questo è il vostro genere, si stratta comunque di una buona dose di intrattenimento extra, dati i molteplici nemici e fattori ambientali che ci possono far fuori.

Per quanto riguarda il numero specifico di morti uniche esistenti in The Callisto Protocol, lo sviluppatore, così come il resto dello studio, non ha voluto fornire ulteriori informazioni. Dalle ultime immagini mostrate durante la Gamescom 2022, inoltre, abbiamo appreso che le creature presenti nel gioco saranno moltissime. Dunque, se ognuna di esse ha almeno un modo unico per uccidere il protagonista, possiamo dedurre che il trofeo sarà tutt’altro che facile da ottenere. James ha concluso le dichiarazioni in merito a questo achievement dicendo proprio che i giocatori dovranno sudare per ottenerlo.