Circa un anno fa faceva la sua prima apparizione The Day Before, un titolo MMO survival a mondo aperto che fin dai primi filmati è stato affiancato a grandi titoli tripla A come The Division e The Last of Us. Ora, sono passati diversi mesi da quel trailer d’annuncio e il progetto è ancora in fase di sviluppo. Proprio per tenerci aggiornati, il team ha svelato di recente un importante novità sul gioco, seguita però da una notizia non proprio lieta.

Quel che farà molto piacere ai fan del progetto The Day Before è il suo passaggio ufficiale al nuovo motore Unreal Engine 5. Questo permetterà sicuramente al team di sviluppo FNTASTIC di presentarci un gioco graficamente ancora più impattante di quanto si era già mostrato. L’open world MMO con elementi survival, infatti, era già riuscito ad acchiappare le attenzioni di molti soprattutto per il suo aspetto visivo, diventando uno dei giochi più attesi su Steam.

Il tutto è stato annunciato dallo stesso team in un nuovo post d’aggiornamento pubblicato in rete. Purtroppo, però, il passaggio all’Unreal Engine 5 non è l’unica novità sullo sviluppo di The Day Before. I ragazzi di FNTASTIC, infatti, hanno voluto rendere noto anche che l’uscita del gioco è stata rimandata. Il tutto ovviamente è stato fatto per rendere il passaggio al nuovo motore di gioco il più fluido possibile e rendere l’MMO ancora più fantastico.

La nuova data d’uscita di The Day Before è ora slittata al prossimo 1° marzo 2023. Ci vorrà ancora un bel po’ di pazienza quindi, ma speriamo vivamente di poter vedere di più del gioco prossimamente.