The Division 2 gratis fino al 16 giugno: ecco quali versioni sono gratuite

Per tutto il weekend potremo giocare a The Division 2 gratis: ecco quali versioni sono gratuite e a cosa sarà possibile giocare nel titolo Ubisoft.

Dalla giornata di ieri è disponibile The Division 2 gratis, il nuovo capitolo della serie creata da Ubisoft Massive. Il gioco sarà accessibile senza alcun costo per tutto il weekend, ovvero fino al 16 giugno 2019. Le versioni disponibili sono sia quella PC che quella console: sia che siate in possesso di una PS4 o di una Xbox One, potete giocare a The Division 2 gratis.

Le motivazioni dietro a questa scelta non sono conosciute: possibile che il titolo di Ubisoft abbia perso pubblico e lo sviluppatore stia cercando di attrarre nuovi utenti? Senza dati ufficiali (che di certo la società francese non condividerà) è impossibile dirlo con certezza.

Indipendentemente da tutto ciò, si tratta di un’ottima occasione per mettere alla prova The Division 2 e capire se questo nuovo gioco fa al caso nostro. Questa versione di The Division 2 gratis permette di giocare in cooperativa e di eseguire tutte le normali attività presenti nel gioco a pagamento: inoltre, i progressi saranno mantenuti nel caso si decida di acquistare l’opera. Quest’ultima è attualmente in sconto, tra il 33% e il 35% a seconda dello store selezionato.

Ricordate però che su PS4 e Xbox One è necessario essere sottoscritti al servizio in abbonamento PS Plus (su console Sony) o Xbox Live Gold (su console Microsoft). Inoltre, vi ricordiamo anche che è stato annunciato che The Division 2 sarà disponibile anche su Google Stadia (non sarà, inoltre, l’unico titolo ad arrivare sul servizio di Google). Diteci, cosa ne pensate? Proverete subito il gioco, oppure avete già deciso che volete giocare la versione in streaming?