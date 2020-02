The Division 2, l’ultimo DLC contiene un riferimento a Splinter Cell

Tra i rumor più insistenti degli ultimi anni è impossibile non annoverare quello relativo ad un attesissimo ritorno di Splinter Cell, con un nuovo capitolo della celebre saga di Ubisoft che farebbe la felicità di migliaia, se non milioni, di giocatori. A aizzare nuovamente tali indiscrezioni è stato negli ultimi giorni un altro titolo del publisher transalpino: The Division 2.

All’interno dell’ultimo contenuto aggiuntivo dell’opera, infatti, è presente un easter egg dedicato proprio a Splinter Cell. Nel bel mezzo della sala arcade di Coney Island è difatti possibile trovare un orsacchiotto con l’iconico visore di Sam Fisher “spiare” il giocatore da una grata sul tetto.

Ovviamente la presenza di tale piccolo ma gradito omaggio di The Division 2 alla saga non sta per forza a significare che Ubisoft sia attualmente al lavoro su qualche progetto legato a Splinter Cell, ma va comunque ad alimentare le già insistenti voci riguardanti un possibile e attesissimo ritorno di Sam Fisher.

Non è poi la prima volta che Ubisoft inserisce all’interno dei propri prodotti richiami a suoi ulteriori titoli. In Watch Dogs 2, ad esempio, è presente un cabinato dedicato a Far Cry 3 Blood Dragon, mentre in Rainbow Six Siege è osservabile il celebre simbolo della confraternita degli assassini direttamente da Assassin’s Creed. Splinter Cell, infine, è già stato precedentemente omaggiato all’interno di Far Cry New Dawn, dove un aereo distrutto trabocca di riferimenti a Splinter Cell Blacklist, e in Assassin’s Creed Odyssey.

Che ne pensate di questa notizia, secondo voi rivedremo a breve un nuovo episodio della celebre saga o ci sarà da aspettare ancora molto? Avete avuto modo di provare l’ultimo DLC di The Division 2? Fateci sapere che ne pensate direttamente nei commenti sotto questa notizia.