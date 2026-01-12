Un'edizione definitiva di The Division potrebbe essere in arrivo, stando ad alcune pubblicità apparse recentemente in Giappone che hanno acceso la curiosità dei fan della saga Ubisoft. Gli annunci pubblicitari sono emersi in concomitanza con un evento e-Sport sponsorizzato dalla compagnia francese a Shinjuku, nel cuore di Tokyo, sollevando interrogativi sul reale obiettivo di questa mossa commerciale. La tempistica appare curiosa, considerando che appena prima delle festività natalizie lo sparatutto del 2016 ha ricevuto un aggiornamento gratuito per portare il framerate a 60 FPS su PlayStation 5.

La strategia dietro questa presunta The Division Definitive Edition rimane avvolta nel mistero. Il secondo capitolo della serie continua infatti a ricevere supporto attivo da parte di Ubisoft, e l'idea di frammentare la base di giocatori tra due titoli distinti appare controintuitiva dal punto di vista commerciale. Ancora più singolare è che il primo capitolo non riceve più contenuti inediti da tempo, rendendo difficile immaginare quale valore aggiunto potrebbe offrire un'edizione definitiva rispetto alla patch di miglioramento appena distribuita gratuitamente.

Il contesto geografico della campagna pubblicitaria potrebbe fornire un indizio cruciale sulle intenzioni dell'editore francese. Il mercato giapponese rappresenta storicamente un territorio difficile per i giochi occidentali di questo genere, e la scelta di concentrare gli sforzi promozionali proprio a Tokyo suggerisce una strategia mirata. Non è da escludere che questa edizione sia pensata specificamente per conquistare il pubblico nipponico, magari attraverso contenuti o caratteristiche calibrate sui gusti locali.

L'ipotesi più intrigante riguarda tuttavia Nintendo Switch 2, la console di prossima generazione della casa di Kyoto ancora non annunciata ufficialmente ma ampiamente discussa nell'industria. Un porting di The Division per la nuova piattaforma ibrida giapponese, confezionato come edizione definitiva, spiegherebbe sia la scelta del mercato target sia la necessità di creare una versione standalone. La saga di Ubisoft non ha mai fatto capolino sull'hardware Nintendo attuale, limitato tecnicamente per ospitare uno sparatutto online di tali ambizioni.

Questa manovra commerciale si inserisce in un momento di transizione per il franchise. Il producer della serie ha recentemente dichiarato che The Division 3 sarà "un mostro" capace di generare un impatto paragonabile a quello del capitolo originale, che nel 2016 conquistò milioni di giocatori con la sua visione di una New York post-pandemica. Rilanciare il primo episodio con una nuova confezione potrebbe servire a riaccendere l'interesse verso il marchio in vista del terzo capitolo, soprattutto in mercati dove la penetrazione della saga è stata finora limitata.

Resta da capire quale contenuto includerà questa Definitive Edition per giustificarne l'esistenza. Oltre al supporto per i 60 fotogrammi al secondo già disponibile gratuitamente, potrebbe includere tutti i DLC e le espansioni pubblicati nel corso degli anni, miglioramenti grafici specifici per l'hardware di destinazione, o persino contenuti esclusivi creati appositamente per questa versione. L'assenza di comunicazioni ufficiali da parte di Ubisoft mantiene il tutto nel campo delle speculazioni, ma l'evento di Shinjuku potrebbe rappresentare l'occasione perfetta per svelare i dettagli di un progetto che, al momento, solleva più domande che risposte.