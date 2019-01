The Divison 2: Ubisoft svela la data della beta nel nuovo Story Trailer

Ubisoft ha annunciato che la beta privata per Tom Clancy’s The Division 2 inizierà il sette febbraio e si concluderà il dieci febbraio. I giocatori potranno accedervi preordinando il gioco o registrandosi nel sito ufficiale. Non sono stati condivisi molti dettagli ma sappiamo che i giocatori “sperimenteranno i pericoli di una Washington, DC post-pandemica.”

Ubisoft ha anche rilasciato un nuovo trailer che potete vedere poco sotto. Attraverso il filmato possiamo capire che i protagonisti del gioco sono sopravvissuti al’attacco di New York e ora vanno in soccorso della capitale, ma di chi si possono fidare quando il paese è coinvolto in una guerra civile?

La beta sarà una nuova occasione per testare il videogame dopo l’alpha tecnica a cui hanno potuto partecipare pochi fortunati. Il gioco sarà disponibile a partire dal 15 marzo 2019 per PC, PlayStation 4 e Xbox One quindi questa beta sarà probabilmente l’ultima possibilità per provare con mano l’opera prima del D1. Diteci, preordinerete il gioco, oppure tenterete la sorte con il sito ufficiale Ubisoft?