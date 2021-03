The Elder Scrolls 6: tra survival e magie, la gente è già scontenta

The Elder Scrolls 6, inutile negarlo, è uno dei giochi più attesi degli ultimi anni. Nonostante siamo tutti consapevoli che sia in sviluppo ormai da tempo ad oggi ne sappiamo solo l’esistenza. Quando Bethesda annunciò il titolo nel 2018, lo fece mostrandoci un brevissimo teaser che ci lasciò solamente con un logo. A mancare all’appello sono ancora una marea di informazioni, ma stando a diversi leak sembra che ne siano spuntati alcuni alquanto interessanti.

Stando all’insider Tiffany Treadmore, The Elder Scrolls 6 avrà delle meccaniche survival ed un sistema magico completamente rivisitato basato sull’utilizzo di specifiche rune, ma nonostante questo la ragazza ci tiene a precisare che sia tutto in fase di sviluppo e che è possibile che venga cambiato in corso d’opera. Vogliamo però soffermarci sulla questione “survival” che sta preoccupando i fan della saga.

Su queste non ci sarebbero grossi dettagli, ma potrebbe prendere spunto da quelli già visti in Fallout 4 e Fallout 76. Questo ha scatenato il pubblico definendo il tutto “la fine di TES”. Pete Hines di Bethesda ha già accennato al fatto che la società inizierà a parlare di The Elder Scrolls 6 “tra anni” quindi dovremo pazientare ancora per molto per scoprire se il tutto sarà ufficializzato.

Sono passati diversi mesi dall’ultima fuga di notizie, l’ultima delle quali avrebbe svelato l’ambientazione ufficiale. Alcuni appassionato, studiando a fondo l’immagine pubblicata, avrebbero dichiarato che con molta probabilità la regione protagonista del prossimo capitolo sarà Hammerfell. Insomma, vedremo in futuro se verranno ufficializzati questi ultimi leak, in attesa vi ricordiamo che The Elder Scrools 6 è in sviluppo sicuramente per PC e Xbox, vedremo se verrà rilasciato anche sulla console targata Sony. Vi invitiamo come di consueto a seguire le nostre pagine per scoprire gli eventuali dettagli a riguardo.