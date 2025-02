The Elder Scrolls VI, nuovi leak parlano di battaglie navali e ambientazione

Non è un mistero che Bethesda Game Studios stia sviluppando The Elder Scrolls VI, annunciato ormai nel lontano 2018 e che ancora oggi non ha data di uscita e nemmeno informazioni precise. In questa situazione di totale silenzio, ci pensa il noto insider eXtas1s a offrire qualche spunto in più.

Secondo eXtas1s, il nuovo The Elder Scrolls VI si dovrebbe chiamare Hammerfell, ma sarà ambientato sia su Hammerfell sia ad Hight Rock. Nel titolo ci saranno 12-13 grandi città e verranno introdotte battaglie navali con anche la possibilità di costruirle a nostro piacimento (un po' come le navi spaziali di Starfield).

Ci potrebbe essere una grande enfasi sull'esplorazione sottomarina e l'immersività generale, con tempi di caricamenti ridotti e una progressione più versatile che andrà ad abbondare le classi generali. I giocatori potranno costruire fortezze e villaggi, oltre a gestire insediamenti. Sempre secondo l'insider, anche i draghi potrebbero tornare (uno degli elementi più amati dai fan in Skyrim).

The Elder Scrolls VI potrebbe essersi ispirato molto a Starfield (acquistabile su Amazon), anche in virtù della possibile introduzione di elementi di esplorazione marittima e isole da scoprire. Queste novità, se confermate, rappresenterebbero un'evoluzione significativa per la serie, ampliando le possibilità di gioco e l'immersione nel mondo fantasy.

Tuttavia, come sempre, vi invitiamo a prendere il tutto con le dovute pinze e di sfruttare questi leak per discutere di come potrebbe essere effettivamente il prossimo The Elder Scrolls. Sia mai che quest'estate, durante l'Xbox Games Showcase, non possano arrivare informazioni aggiuntive su questo attesissimo sesto capitolo.