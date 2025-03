The First Berserker Khazan: guida ai trofei e al platino

Una delle grandi sorprese di questo anno, specie per gli appassionati di soulslike, è senza dubbio The First Berserker Khazan, un action in terza persona che non lascia scampo ai giocatori della domenica costringendo tutti, volenti o nolenti, a studiarne i profondi sistemi alla ricerca della sinergia migliore o dello strumento adatto per affrontare le complicate bossfight. In questa guida ai trofei di The First Berserker Khazan andremo alla ricerca di tutti i trofei del gioco, così da poter puntare all'ambito (e in questo caso piuttosto complicato da ottenere) trofeo di platino.

Siete pronti? Il nostro viaggio comincia ora!

Trofeo di platino

KHAZAN

Ottieni tutti i trofei

(autoesplicativo)

Trofeo d'oro

IL PRIMO BERSERKER

Sblocca il finale "Il primo berserker"

Per ottenere questo finale è necessario seguire questa procedura:

Aver completato tutte le missioni secondarie Aver ottenuto tutti e 15 i collezionabili dorati Durante il corso della missione "Maestro del Chaos" parliamo con Daphrona e diciamogli "Io devo conoscere la verità" Questo sbloccherà una terza fase del boss finale Una volta eliminato il boss finale ci ritroveremo in una stanza con vari oggetti; assicuriamoci di CHIUDERE il diario senza leggerne il contenuto

Trofei d'argento

I LAMENTI DEL BARDO

Scopri tutti i segreti del passato di Digor

Per ottenere questo trofeo è necessario parlare con il Bardo Digor durante l corso delle seguenti missioni

Tempio dimenticato Strano odore Le montagne dell'eremita Strana melodia La caduta dell'impero

APPASSIONATO DI GIARE

Trova tutte le giare di Danjin

Troverai più informazioni all'interno della nostra guida dedicata!

AGENTE DELL'OLTREMONDO

Distruggi tutte e 100 le pietranima

IL PASSATO DI OZMA

Scopri la verità nascosta su Ozma

Per ottenere questo trofeo dovrai ottenere 15 collezionabili d'oro

STORIE INFINITE

Completa tutte le missioni secondarie

Per ottenere questo trofeo è necessario completare tutte e 24 le missioni secondarie del gioco; non ci sono requisiti specifici per sbloccare varie missioni, apparte aver completato le missioni precedenti!

ANIMA SOLITARIA

Raggiungi la fine del gioco senza evocare un singolo spirito

Per evitare di privarsi di questo trofeo, è necessario semplicemente evitare di evocare gli spiriti con i segni ORO (quindi spiriti alleati).

IL VIAGGIO DELLO SFIDANTE

Raggiungi il finale

Per ottenere questo trofeo è necessario compeltare il gioco a difficoltà FACILE; durante il corso dell'avventura non sarà possibile cambiare la difficoltà, pena l'invalidarsi del trofeo.

IL VIAGGIO DELL'ESPERTO

Raggiungi il finale dopo aver eseguito un viaggio complesso

Per ottenere questo trofeo è necessario completare il gioco a difficoltà NORMALE ricordandoci di non cambiare mai la difficoltà durante il corso della run!

Trofei di bronzo

REGNANTE DELLA MONTAGNA GHIACCIATA

Sconfiggi Yetuga

(si ottiene automaticamente portando avanti la trama principale del gioco)

IL FANTASMA COMBATTIVO DELL'OLTREMONDO

Sconfiggi Lama Fantasma

(si ottiene automaticamente portando avanti la trama principale del gioco)

GENERALE DEL DRAGONE BERSERK

Sconfiggi Viper

(si ottiene automaticamente portando avanti la trama principale del gioco)

GUARDIANO DECADUTO

Sconfiggi Volbaino

(si ottiene automaticamente portando avanti la trama principale del gioco)

L'INIZIO DELLA MUTAZIONE

Sconfiggi Aratra

(si ottiene automaticamente portando avanti la trama principale del gioco)

ASSASSINO NELLA CITTADELLA

Sconfiggi Rangkus

(si ottiene automaticamente portando avanti la trama principale del gioco)

CONSUMATO DAL CHAOS

Sconfiggi Maluca

(si ottiene automaticamente portando avanti la trama principale del gioco)

NON SI TORNA INDIETRO

Sconfiggi Elamein

(si ottiene automaticamente portando avanti la trama principale del gioco)

LA BESTIA DI LINON

Sconfiggi Shactuka

(si ottiene automaticamente portando avanti la trama principale del gioco)

IL RITORNO DELLA STREGA

Sconfiggi Trokka

(si ottiene automaticamente portando avanti la trama principale del gioco)

EREMITA

Sconfiggi Bellerian

(si ottiene automaticamente portando avanti la trama principale del gioco)

DEMONE ASSETATO DI SANGUE

Sconfiggi Skalpel

(si ottiene automaticamente portando avanti la trama principale del gioco)

LA TRAGEDIA DI PELL LOS

Sconfiggi la principessa Ilyna

(si ottiene automaticamente portando avanti la trama principale del gioco)

HISMAR IL DRAGONE BERSERK

Sconfiggi Hismar

(si ottiene automaticamente portando avanti la trama principale del gioco)

MEMORIE SFOCATE

Sconfiggi Reese

(si ottiene automaticamente portando avanti la trama principale del gioco)

TRACCE DOPPIE

Apprendi della storia di Seona e Andell

Questo trofeo si ottiene dopo aver completato la missione secondaria "La nascita del male"

L'ORDINE

Scopri il fato della principessa Ilyna e di Skalpel

Questo trofeo si ottiene dopo aver completato la missione secondaria "Ordine Secolare"

IL LABORATORIO NASCOSTO

Scopri i misteri del laboratorio di El Ravaca

Questo trofeo si ottiene dopo aver completato la missione secondaria "Rimasugli del chaos"

FUGA DISPERATA

Salva i subordinati accusati ingiustamente

Questo trofeo si ottiene dopo aver completato la missione secondaria "Ultimo Ordine"

IL PASSATO DI REESE

Scopri i segreti del passato di Reese

Questo trofeo si ottiene dopo aver completato la missione secondaria "Il voto"

STRUMENTO DELL'OLTRETOMBA

Ottieni le catene di Caronte

Questo trofeo si ottiene dopo aver completato la missione secondaria "Le catene di Caronte"

LA PROVA DELLA SPADA

Supera la prova della spada

Questo trofeo si ottiene dopo aver completato la missione secondaria "Spada trascendentale"

XILENCE L'UMANO

Permetti a Xilence di trovare la tanto agognata Pace

Questo trofeo si ottiene dopo aver completato la missione secondaria "Conquista finale"

COLPO DI GRAZIA

Usa un attacco brutale

Gli attacchi brutali sono una delle meccaniche centrali dell'esperienza di gioco; si effettuano premendo il tasto CERCHIO su un nemico una volta che lo si è portato allo stremo della stamina.

LEALTA' IMMORTALE

Scopri la storia di Yulian e Tristan

Questo trofeo si ottiene dopo aver completato la missione secondaria "Amore irrequieto" e "Disobbedienza"

PATTO

Stringi un patto con la lama fantasma

(si ottiene automaticamente portando avanti la trama principale del gioco)



IMBOSCATA

Sconfiggi un nemico usando un attacco in caduta

(si ottiene automaticamente portando avanti la trama principale del gioco in quanto parte del tutorial)

POTERE PERFORANTE

Usa un giavellotto

(si ottiene automaticamente portando avanti la trama principale del gioco in quanto parte del tutorial)



LACRIME DELL'ANIMA

Ritrova la Lacrima usando il potere del fantasma

Quando si muore nel gioco

(si ottiene automaticamente portando avanti la trama principale del gioco in quanto parte integrante del game over)

FABBRO ESPERTO

Fai realizzare un equipaggiamento a Qazumaka

Dopo aver completato la missione "Strano odore" parla a Qazumaka e comincia la missione secondaria "l'eredità del fabbro", così da poter sbloccare l'opportunità di creare equipaggiamento.

RISOLUTEZZA DEL FABBRO

Fai smantellare un equipaggiamento a Qazumaka

Dopo aver completato la missione "Strano odore" parla a Qazumaka e comincia la missione secondaria "l'eredità del fabbro", così da poter sbloccare l'opportunità di creare equipaggiamento.



KALEIDO

Fai alterare gli attributi a Oksana

Parla con Okasana dopo aver completato la missione "Scoperto il traditore" per attivare la missione secondaria Kaleido; questa permette di alterare le statistiche pagando in oro e vecchi equipaggiamenti.

MERCANTE PIENO DI RISORSE

Acquista un oggetto da Duimuk

Completa la missione secondaria "Il tempio dimenticato" e parla con Duimuk!

LA SAGGEZZA DEL MERCANTE

Vendi un oggetto a Duimuk

Completa la missione secondaria "Il tempio dimenticato" e parla con Duimuk!

FANTASMA RISVEGLIATO

Sveglia un fantasma dormiente dal suo sonno

Completa la missione secondaria "Fantasma del combattimento di Stormpass" ed equipaggia un abilità fantasma!

PIETRANIMA SCATENATA

Potenzia un abilità con il potere delle pietranime

Le pietranime sono le risorse rossastre che si incontrano durante i livelli; queste si possono utilizzare con Daphrona per migliorare le proprie statistiche!

LE GIARE DI DANJIN

Trova una giara di DANJIN

Basta esplorare la seconda mappa per trovarne molto facilmente una!

ABILE COMBATTENTE

Apprendi un'abilità di combattimento

Spendi un qualsiasi skill point in quello che preferisci!

LE BASI DELLA LOTTA

Usa un cnsumabile per la prima volta

Non c'è granché da spiegare

ROTOLO SPECIALE

Trova un rotolo speciale

I rotoli speciali permettono di accedere a ricette di Crafting; la prima che si trova nel gioco è quella del tomo della vitalità all'interno della missione del tempio dimenticato.

ARTIGIANATO

Crafta un oggetto speciale

Dopo aver trovato la ricetta di un oggetto speciale, ci basterà parlare con Qazumaka per realizzarlo e ottenere il trofeo in questione.

TRACCE DI UNO STRANIERO

Trova una collezione di oggetti

In realtà è necessario semplicemente trovare un oggetto collezionabile; uno dei primissimi nemici del gioco lo dropperà in maniera garantita!

ANIMA VAGABONDA

Evoca un anima vagabonda

La cosa migliore da fare per ottenere questo trofeo è evocare un redidivo delle avversità (segno rosso) e non uno spirito (segno oro), pena il perdersi un trofeo d'argento!

DA TESTA A PIEDi

Equipaggiati qualcosa su ogni slot

Per ottenere questo trofeo è necessario equipaggiare qualcosa in tutti gli slot: tutte le armi, tutti e 5 gli slot armatura, il ciondolo e l'anello!

UN NUOVO PERCORSO

Comincia un nuovo viaggio

Completiamo il gioco e iniziamo il new game +!