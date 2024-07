The First Descendant sembra aver copiato tanti asset da Destiny 2, guai in vista?

Un nuovo report di Forbes suggerisce che gli elementi grafici presenti nell'FPS di Nexon The First Descendant siano molto simili a quelli del ben noto Destiny 2 di Bungie. Il nuovo shooter gratuito è attualmente molto giocato, con oltre 133.000 utenti connessi contemporaneamente; nonostante un lancio con alcune problematiche legate alle microtransazioni, infatti, il gioco mantiene un alto numero di giocatori.

Recentemente, Nexon ha dichiarato che renderà disponibili a tutti i giocatori i premi inizialmente esclusivi, come tentativo di compensare i problemi riscontrati al lancio. Tuttavia, a rischiare di intaccare la fama del gioco è un report secondo cui parecchi elementi del gioco, dalle icone agli armamenti, siano stati "copiati quasi esattamente" da Destiny 2.

In un articolo pubblicato da Forbes, difatti, il giornalista Paul Tassi analizza le somiglianze tra le icone dei giocatori e i design delle armi di Destiny 2 confrontandoli con quelli di The First Descendant. Viene in particolare citato il fucile da cecchino 'Different Dream' di Nexon, paragonato alla serie di fucili 'IKELOS' di Destiny 2.

Tassi sottolinea che, nonostante le leggere modifiche apportate a questi elementi, la situazione rimane una di quelle in cui sembra che sia stato fatto il minimo indispensabile per evitare di apparire come un evidente plagio; insomma, un mero compitino per non incorrere in problemi legali. Le modifiche apportate agli elementi grafici sono minime, suggerendo un'evidente somiglianza con quelli originali di Destiny.

Per ora Nexon non ha commentato riguardo a questa situazione. Ovviamente non mancheremo di tenervi aggiornati con ulteriori informazioni non appena saranno disponibili.