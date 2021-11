The Game Awards 2021: ecco le nomination dei GOTY! Voi quale votereste?

Stiamo entrando nella parte conclusiva dell’anno, quel momento molto speciale in cui cominciare a stilare le varie classifiche sui giochi che più hanno saputo colpirci negli scorsi dodici mesi. A celebrare l’anno videoludico che si sta per concludere ci sarà come sempre lo show dei The Game Awards 2021, l’appuntamento annuale che va a premiare i migliori giochi dell’anno e che ci mostra alcune delle prossime grandi produzioni in arrivo nei prossimi mesi.

Come al solito è il noto Geoff Keighley ad annunciarci quelli che saranno i papabili giochi dell’anno del 2021. Il conduttore, sempre più conosciuto per i suoi eventi a tema gaming, ha svelato finalmente quali saranno i titoli che si contenderanno il GOTY quest’anno, ma non solo. Come sempre, infatti, i The Game Awards 2021 conteranno una serie molto diversificata di categorie che vanno dai migliori action, ai giochi sportivi, fino a categorie più particolari come il miglior debutto videoludico dell’anno.

Sappiamo benissimo, però, che le grandi attenzioni cadono sulla categoria che va a premiate l’unico e solo gioco dell’anno. Gli anni passati grandi giochi come The Legend of Zelda Breath of he Wild, God of War, Sekiro Shadow Die Twice e The Last of Us Parte 2; ma quest’anno quale sarà il GOTY?

Ecco quali sono i giochi nominati ai The Game Awards 2021:

Deathloop

It Takes Two

Metroid Dread

Psychonauts 2

Ratchet & Clank Rift Apart

Resident Evil Village

Quale tra questi titoli vi aspettate che possa vincere l’ambito premio? Avresti aggiunto o tolto qualcuno? Fateci sapere la vostra opinione con un commento qui sotto nella sezione dedicata. Per ogni altra informazione in ambito videoludico vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine.