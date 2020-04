The Last Campfire: un video gameplay ci mostra le caratteristiche del nuovo titolo di Hello Games

Nuove informazioni riguardanti The Last Campfire sono trapelate durante l’Inside Xbox organizzato nella giornata di ieri. Il titolo sviluppato da Hello Games si è mostrato in un nuovo video di gameplay commentato direttamente dagli stessi sviluppatori, che vi ricordiamo essere gli autori del celebre No Man’s Sky.

Il gioco ci farà vivere l’avventura di Ember, il protagonista principale della storia che si ritroverà intrappolato in alcune rovine abbastanza cupe e misteriose. Gli avvenimenti che si vivranno durante l’avventura saranno raccontate da una voce narrante. Qui di seguito vi lasciamo alla visione del video mostrato ieri sera durante l’evento Microsoft.

Le rovine non sono un posto per nulla sicuro, ecco perché Ember dovrà cercare di capire cosa ci faccia in tale posto impegnandosi per cercare una via d’uscita da prendere al volo per fuggire da questo pericoloso e oscuro luogo. Uno degli sviluppatori di Hello Games, Steve Burgess, ha illustrato diverse caratteristiche di The Last Campfire, mentre l’art director Chris Simons ha spiegato alcune cose legate allo stile e alle idee che ruotano alla base della struttura di gioco.

Tramite le loro dichiarazioni e le immagini mostrateci nell’Inside Xbox di ieri sera, capiamo che The Last Campfire è una particolare avventura in terza persona che mixa le basi delle avventure classiche a quelle dei puzzle game. I giocatori che vestiranno i panni di Ember saranno quindi chiamati a risolvere vari enigmi per fare progressi all’interno di questa avventura scoprendo così nuove aree di gioco da esplorare e da completare a loro volta.

In conclusione, vi ricordiamo che il gioco di Hello Games fu annunciato per la prima volta durante i Game Awards del 2018. Recentemente durante il Direct di Nintendo dedicato ai titoli Indie, siamo venuti a conoscenza che The Last Campfire sarà lanciato ufficialmente anche per la console ibrida di Nintendo.