The Last of Us 2: Sony disattiva i commenti dal trailer per evitare spoiler

Che The Last of Us 2 sarebbe stato uno dei videogiochi più attesi dell’anno era sottointeso, non ci saremmo mai aspettati però che il percorso della nuova opera di Naughty Dog potesse diventare così periglioso a pochi mesi dal lancio. Con la pubblicazione del nuovo strory trailer della seconda parte di The Last of Us, Sony si è vista costretta a dover disabilitare i commenti al video caricato su YouTube per evitare che i fan incappassero in spoiler.

Sfortunatamente, nel corso dell’ultima settimana la rete è stata invasa da spoiler di ogni tipo, anche inerenti a sezioni di gioco parecchio cruciali. La situazione non sembra migliorare, e queste sgradite anticipazioni sono diventate sempre più numerose, andando ad intaccare anche i post più disparati condivisi su ogni tipologia di social network.

Per evitare direttamente di dare spazio a questi utenti, Sony ha quindi deciso di tagliare la testa al toro e di disattivare i commenti sotto l’ultimo trailer di The Last of Us 2. Ora quindi, gli appassionati della serie targata Naughty Dog potranno solamente lasciare un “mi piace” o un “non mi piace” per esprimere le proprie opinioni rigiuardo a quello che molto probabilmente sarà l’ultimo trailer prima dell’uscita del titolo.

Vi ricordiamo che essendo entrato in fase gold, The Last of Us 2 è quasi pronto per fare il suo debutto in esclusiva su PlayStation 4 il prossimo 19 giugno. Cosa ne pensate della decisione da parte di Sony di togliere la possibilità di commentare sotto il nuovo trailer di The Last of Us Parte 2? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.