The Last of Us 2: via al contest musicale, tutti i dettagli per partecipare

Sony Interactive Entertainment Italia ha annunciato un nuovo progetto dedicato al nuovo capolavoro di Naughty Dog, The Last of Us 2. Con la collaborazione di Annalisa, è stato ricreato il meraviglioso brano Through the Valley, proveniente dalla colonna sonora del gioco PS4. All’interno del teatro Ariston, la cantante ha reinterpretato la canzone. Ora, Sony chiede di fare lo stesso ai fan.

“In un mondo in cui il dolore è diventato la colonna sonora della vita umana, cantare può simboleggiare l’unica valvola di sfogo per affrontare le paure più recondite”: con queste parole Sony Interactive Entertainment Italia ha descritto il progetto. Il contest andrà avanti fino al 15 luglio: il compito dei partecipanti è di creare la propria versione della canzone Through the Valley del cantautore statunitense Shawn James.

Ecco come partecipare:

Possibilità 1 – Registra un file audio e caricalo sul sito ufficiale: i partecipanti sono invitati a realizzare un file audio in cui cantano una porzione a propria scelta del brano.

Possibilità 2 – Gira una clip video e caricala sul sito ufficiale: agli utenti è richiesta l’interpretazione della canzone all’interno di un video clip musicale dalla durata massima di un minuto.

Ecco i requisiti fondamentali, indipendentemente dal metodo scelto:

Collegarsi al sito

Compilare l’apposito form di registrazione;

Caricare i brani seguendo le istruzioni delle rispettive modalità.

I premi in ballo sono delle Ellie Edition del gioco, dei kit con gadget a tema e, per il primo classificato (estratto tra coloro i quali caricheranno una clip video), ci sarà una chitarra Paoletti brandizzata The Last of Us 2.

“Quando, per la prima volta, ho visto il trailer di The Last of Us™ Parte II in cui Ellie, la protagonista, suonava e cantava il brano ‘Through the valley’, sono rimasta a bocca aperta”, ha dichiarato la cantautrice. “Ho pensato che fosse bellissimo e così ho subito incominciato ad immaginare di cantarla, perché ho capito che mi avrebbe dato la possibilità di esprimermi al massimo della libertà”.