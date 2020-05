The Last of Us 2: il gameplay dell’esclusiva PS4 si mostra con un nuovo video

Manca meno di un mese all’uscita del sempre più atteso The Last of Us 2 e per allietare l’attesa degli appassionati, Naughty Dog e Sony hanno pensato bene di rilasciare un nuovo video chiamato Inside the Gameplay. Dopo un primo filmato che si concentrava su alcune parti dello sviluppo dell’esclusiva PlayStation 4, come si evince dal titolo di questo nuovo video questa volta entreremo più nel dettaglio sul gameplay del gioco.

A darci il benvenuto ad inizio filmato ci sarà il game director di The Last of Us 2 Neil Druckmann, il quale ci introdurrà ad alcune delle meccaniche che sono state inserite da Naughty Dog nel sequel delle avventure di Ellie e Joel. Esplorazione e combattimento saranno due parti fondamentali per l’esperienza proposta dal team, e nel video si può intravedere solo una piccola percentuale di ciò che poi ci aspetterà quando il gioco verrà rilasciato.

Ovviamente questo nuovo filmato è privo di spoiler e quindi potrà essere fruito senza il rischio di incappare in rivelazioni anticipate sgradite. Con il rilascio di questi primi due video siamo solo a metà percorso, dato che Naughty Dog e Sony hanno già dichiarato di voler pubblicare ancora due video dedicati allo sviluppo The Last of Us 2 quali: The Details in arrivo il 27 maggio e Inside the Wolrd atteso per il 3 giugno.

Vi ricordiamo che The Last of Us 2 invece, uscirà il prossimo 19 giugno in esclusiva su PlayStation 4. Cosa ne pensate del video Inside the Gameplay pubblicato da Sony? Cosa vi ha colpito maggiormente in questi 8 minuti di filmato sul gameplay della nuova opera di Naughty Dog? Fatecelo sapere nella sezione dedicata ai commenti.