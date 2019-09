The Last of Us 2: svelata da un leak la data d’uscita?

Un leak ha probabilmente svelato quella che sarà la data d'uscita dell'attesissimo The Last of Us 2. Tale indiscrezione si rivelerà veritiera?

Uno dei titoli senza ombra di dubbio più attesi dall’intero mondo videoludico è sicuramente The Last of Us 2, con il lavorodi Naughty Dog che è riuscito nel corso del tempo a conquistare l’attenzione di diverse migliaia di fan. Nonostante si sappia dell’esistenza del progetto da oramai diverso tempo non è purtroppo ancora stato svelata la data di lancio del titolo.

Un leak potrebbe però aver finalmente rivelato tale segreto: un rivenditore online ha infatti, erroneamente o meno, aggiornato la pagina prodotto dell’attesissimo titolo, inserendo anche la tanto misteriosa data. Se tale indiscrezione si rivelasse fondata non ci sarebbe attendere troppo: il negozio riporta infatti come data di lancio di The Last of Us 2 il prossimo 28 Febbraio 2020.

Oltre a tale informazione il medesimo leak ha rivelato anche l’esistenza di diverse edizioni speciali, con tanto di prezzo allegato. Se tutto si rivelasse confermato il titolo di Naughty Dog uscirà quindi in queste tre diverse versioni:

The Last of Us 2 Standard Edition – 79,00€

The Last of Us 2 Special Edition – 99,90€

The Last of Us 2 Collector’s Edition – 279,90€

Nulla è dato sapere purtroppo sul contenuto di tali edizioni ma, a quanto pare, la collector’s edition includerà molto probabilmente una figure del titolo.

Vi invitiamo in ogni caso a prendere con le pinze le informazioni riportate in questa notizia, trattandosi pur sempre di indiscrezioni e non essendo quindi nulla di ufficiale. In ogni caso basterà attendere ancora poco per saperne qualcosa di più: il prossimo State of Play del 24 settembre 2019 avrà infatti proprio The Last of Us 2 come grande ospite.

Che ne pensate di questa notizia, la data di lancio svelata dal rivenditore vi sembra plausibile? Attendete anche voi l’opera della celebre software house? Fateci sapere che ne pensate direttamente nei commenti!