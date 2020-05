The Last of Us 2: ecco quanto spazio richiederà

Nella giornata di ieri si è tenuto lo State of Play con protagonista l’attesissimo The Last of Us 2 sviluppato da Naughty Dog. Come abbiamo potuto vedere il titolo risulta visivamente incredibile con tante grosse aggiunte e, a detta degli stessi sviluppatori, si tratta del lavoro più massiccio ed impegnativo mai visto da parte loro. Diverse settimane fa vi abbiamo postato il possibile peso del titolo che, secondo la pagina ufficiale di Sony, si avvicinava ai 100 gb e che sarebbe stato rilasciato attraverso due dischi (come successo con il recente Final Fantasy 7 Remake).

A distanza di settimane abbiamo l’ufficialità delle dimensioni di The Last of Us 2. Le dimensione del download generale sarebbero 78,3 gb, mentre lo spazio richiesto dell’installazione porterebbe ad un peso che si aggira intorno ai 93,4 gb. C’era da aspettarselo insomma, visto anche che manca poco al lancio di PS5, il peso dei nuovi giochi sta risultando sempre più impegnativo, specialmente per coloro che possiedono la prima PS4 da 500gb. Invitiamo ovviamente i nostri lettori a cominciare a fare un po’ di spazio nel caso volessero comprare l’attesissimo capitolo made by Naughty Dog.

Here's some new information regarding TLOU 2's size: The game's download size is 78.3 GB and it takes up 93.4 GB after installation. Make sure to keep 100GB free because the Day 1 patch isn't accounted for right now. Credit to @bots_marco for finding this pic.twitter.com/N3S3QldP9q — Slander-Man (@crackband1coot) May 28, 2020

Non stupisce quindi il peso di The Last of Us 2, come del resto i prossimi titoli in uscita nel corso di questo turbolento 2020. Siamo certi che anche ad esempio un Ghost of Tsushima oppure un Cyberpunk 2077 andranno ad occupare un cospicuo spazio nella vostra console, tenetevi pronti.

Cosa ne pensate di questa notizia? Vi aspettavate un peso così notevole? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione apposita. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità riguardanti The Last of Us 2 che ricordiamo verrà rilasciato il prossimo 19 giugno.