Neanche il tempo di uscire che The Last of Us Parte 1 è già diventato il nuovo obiettivo dei bagarini. No, non stiamo parlando del gioco base, ma della Firefly Edition. Si tratta, per chi non se lo ricordasse, dell’edizione più costosa, che include una serie di bonus e gadget ed è destinata solamente al mercato statunitense. Venduta solamente su PlayStation Direct, questa speciale edizione era decisamente limitata, e neanche una seconda disponibilità del prodotto ha fermato i bagarini.

Come riportato da GamesRadar, infatti, questa mattina su eBay sono comparse diverse inserzioni della Firefly Edition di The Last of Us Parte 1. Il prezzo di listino venne fissato da Sony a 99 Dollari, ma come era naturale in questi casi la casa d’aste non ha praticamente nessuna inserzione al prezzo originale. Di fatto, tutte le edizioni speciali (e molto limitate) del gioco sono vendute a un prezzo che va dai 300 ai 600 Dollari. Una follia, considerato che stiamo parlando dello stesso gioco che ha debuttato nel 2013 e che fu riproposto nel 2014 su PS4.

Scalper a parte, questa volta il problema appare più di Sony e di Naughty Dog che degli utenti. A differenza di PS5, infatti, la limited edition del gioco poteva tranquillamente essere prodotta in più pezzi. La sensazione, almeno secondo le persone che non sono riuscite a prenotare la Firefly Edition dopo 10 secondi dall’apertura dei pre-order, è che siano state prodotte troppe poche unità, finite immediatamente nelle mani dei bagarini, lasciando a bocca asciutta tutti coloro che avrebbero invece investito volentieri 100 Dollari per questa speciale edizione.

The Last of Us Parte 1 è disponibile per PS5 a partire da oggi, venerdì 2 settembre 2022. Naughty Dog ha dichiarato che in futuro spera di poter lanciare la Firefly Edition anche in Europa, ma al momento non ci sono ancora comunicazioni in merito. Una versione PC del rifacimento è in dirittura d’arrivo prossimamente, ma la data di uscita non è ancora stata comunicata.