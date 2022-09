Oltre a dover affrontare i bagarini, che stanno rivendendo la Firefly Edition di The Last of Us Parte 1 a un prezzo decisamente più alto, ora i giocatori che hanno avuto modo di comprare questa speciale edizione da PlayStation Direct devono scontrarsi con la cruda realtà della loro confezione rovinata in maniera decisamente vistosa. Su Twitter si sono infatti moltiplicate le testimonianze di chi ha ricevuto la Collector’s Edition del gioco rotta, a causa di un pessimo imballaggio.

Le foto, pubblicate sul social network, non lasciano spazio all’immaginazione. Le confezioni della Firefly Edition di The Last Of Us Parte 1 sono arrivate non distrutte, ma danneggiate in maniera irreperabile. Sono in tanti che si sono poi rivolti ad Ask PlayStation, account Twitter dedicato al supporto per tutti i prodotti del colosso nipponico, oltre che ovviamente all’assistenza di PlayStation Direct, che vendeva la versione da collezione in esclusiva. Il risultato? Nessun rimborso e nessuna sostituzione.

Come riportato da VGC, infatti, PlayStation ha offerto al massimo un voucher dal valore del 20% da spendere proprio nel loro shop online. A finire sotto accusa, però, oltre alla mancata sostituzione anche il prezzo della Collector’s Edition e la sua spedizione. La Firefly Edition veniva infatti venduta a 100 Dollari, ma l’imballaggio non era assolutamente adeguato, come dimostrato dalle foto pubblicate su Twitter. Una semplice busta di carta non avrebbe mai potuto proteggere la delicata scatola di cartone. Un enorme problema per tutti i collezionisti, che probabilmente ci tenevano ad avere in casa un pezzo decisamente unico e completamente integro.

Let’s try this again… This is how my $100 collector’s edition was delivered from @PlayStation As a collector and massive LoU fan, this is severely disappointing. @AskPlayStation pic.twitter.com/ybcUlUgQry — Ains (@Porshapwr) September 2, 2022

Al momento Sony Interactive Entertainment non ha ancora commentato la vicenda. Considerato però la rarità del prodotto in questione, è davvero difficile che possano arrivare delle sostituzioni. Chiaramente restiamo in attesa di ulteriori dettagli e commenti in merito da parte del colosso nipponico, che potrebbero fare chiarezza in merito a questa situazione.