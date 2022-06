Tra i diversi giochi che sono stati annunciati durante la scorsa settimana del Summer Game Fest 2022, c’è un titolo che è stato accolto con particolare entusiasmo da parte degli appassionati. Parliamo di The Last of Us Parte 1, un nuovo rifacimento dell’apprezzatissimo e multipremiato titolo targato Naughty Dog uscito ormai quasi dieci anni fa su PlayStation 3. Ora, in attesa che i fan possano mettere le mani sul gioco, è apparso sul PS Store il prezzo ufficiale della nuova produzione Sony in uscita esclusivamente su PlayStation 5 e solo in seguito anche su PC.

C’è da dire che, sebbene The Last of Us Parte 1 sia stato accolto con grande entusiasmo da parte di molti, c’è stato anche un folto gruppo di videogiocatori che è rimasto particolarmente freddo all’annuncio. In una discussione apparsa su Reddit, inoltre, un utente ha sottolineato che, secondo il suo parere, acquistare questa nuova edizione a prezzo pieno è come ricevere uno schiaffo in pieno volto.

Il ragionamento di questo utente nasce da una questione che non è la prima volta che emerge nel medium videoludico in questi ultimi anni. Nel caso di The Last of Us Parte 1 sarebbe già la seconda volta che il classico di Naughty Dog viene riproposto, e in totale il gioco è uscito su ben tre generazioni videoludiche diverse. Ciò non va tanto a genio ad alcuni videogiocatori, tanto che costoro stanno cominciando a chiedersi se ha senso dover pagare ancora una volta 70 Dollari per questo titolo.

La verità è che non esiste una risposta a questo quesito, e ogni appassionato dovrà decidere per sé se acquistare o meno The Last of Us Parte 1 al day one. Vi ricordiamo che sarà possibile rivivere le prime avventure di Joel ed Ellie su PlayStation 4 a partire dal prossimo 2 settembre 2022. Su PC, invece, il gioco uscirà in un momento non ancora meglio specificato.