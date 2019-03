The Legend of Zelda: nuovo capitolo in lavorazione

The Legend of Zelda è una saga molto amata e i fan saranno felici di sapere che è ufficialmente in sviluppo un nuovo capitolo!

Monolith Soft, che molti riconosceranno come lo sviluppatore di Xenoblade, sta cercando nuovi membri per il proprio team, per poter lavorare a un nuovo gioco della serie The Legend of Zelda. La software house aveva precedentemente contribuito nella creazione di Breath of the Wild, titolo di lancio per Nintendo Switch (e rilasciato anche per Nintendo Wii U).

L’informazione arriva dal sito ufficiale degli sviluppatori giapponesi che affermano di essere alla ricerca di nuovi membri per vari ruoli, come programmatori, designer e technical artist, con l’esplicito obbiettivo di sviluppatore un nuovo The Legend of Zelda.

Monolith Soft ha tre studi in Giappone: il più grande di questi ha sede a Tokyo ed è quello che si è dedicato a The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Il secondo si trova a Kyoto e anch’esso ha contribuito alla creazione di vari titoli Nintendo, come Splatoon e Animal Crossing. Oltre al progetto Zelda, Monolith Soft sembra al lavoro su un altro gioco, assegnato al team di Xenoblade.

Al momento, non possiamo sapere se l’obbiettivo sia realizzare un gioco completamente nuovo, con uno stile e meccaniche innovative, oppure se Nintendo abbia intenzione di produrre un seguito di Breath of the Wild. Quest’ultimo è stato uno dei giochi più apprezzati degli ultimi anni ed è tutt’oggi uno dei giochi più venduti sulla console ibrida della società di Kyoto. Breath of the Wild ha addirittura superato le vendite di Ocarina of Time in Giappone e, a livello mondiale, si è avvicinato ai 12 milioni di copie vendute; in questo momento potrebbe anche averle superate, visto che i dati più recenti risalgono al dicembre 2018.

Questo nuovo gioco non è ancora in sviluppo, probabilmente, o si trova nelle fasi iniziali di ideazione. In ogni caso, è probabile che manchi molto all’uscita: non ci conviene iniziare a trattenere il fiato. Diteci, però, cosa preferireste: un nuovo titolo o un The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2?