The Legend of Zelda Skyward Sword solo l’inizio, altri Zelda nel 2021?

Sono passate solamente poche ore dalla messa in onda dell’ultimo, attesissimo, Nintendo Direct. Gli animi dei giocatori sono decisamente animati, con una grossa fetta di fan NIntendo che si aspettavano decisamente di più da un appuntamento comunicativo che mancava all’appello ormai da oltre un anno. Tra gli annunci di punta c’è stato The Legend of Zelda Skyward Sword HD, una rimasterizzazione del titolo Wii che approderà finalmente anche su Switch il prossimo 16 giugno.

Di sicuro non l’annuncio che i fan di Zelda speravano, ma avere la possibilità di rigiocare uno dei capitoli più particolari di questa leggendaria saga su Nintendo Switch è un gran colpo da non sottovalutare. Mentre ci sarà ancora da attendere per ricevere novità riguardo il sequel di Breath of the Wild, in molti si stanno chiedendo se oltre a The Legend of Zelda Skyward Sword vedremo altre remastered di Zelda durante l’anno del 35esimo anniversario del franchise Nintendo.

Stando a qualcuno sì; The Legend of Zelda Skyward Sword sarà in buona compagnia. A dichiaralo è stato Andy Robinson, giornalista videoludico che all’interno di un suo freschissimo tweet ha voluto farci sapere quanto segue: “Per coloro che sono rimasti delusi dalla versione rimasterizzata di The Legend of Zelda Skyward Sword, anche Wind Waker e Twilight Princess arriveranno al 100% quest’anno.”

For those disappointed with the Skyward Sword remaster, Wind Waker and Twilight Princess are 100% coming this year. So that's at least one good 3D Zelda. — Andy Robinson (@AndyPlaytonic) February 18, 2021

Non solo Robinson, ma anche Tom Phillips di Eurogamer.com ha fatto trapelare la concreta possibilità di vedere altre rimasterizzazioni di grandi classici di The Legend of Zelda nei prossimi mesi. Che l’annuncio di Skyward Sword HD visto ieri sia l’apripista per l’arrivo di una serie di capitoli di Zelda anche su Nintendo Switch? Fateci sapere cosa ne pensate di questa possibilità con un commento nella sezione dedicata.