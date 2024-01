PREZZO TOP per The Quarry per PS5 (-51%)

Per gli amanti dell'horror e del mistero, c'è un'affare irresistibile su Amazon: The Quarry per PS5 è disponibile oggi al prezzo incredibilmente vantaggioso di €36,99, con uno sconto del 51% rispetto al prezzo consigliato di €76. Se siete pronti per un'esperienza videoludica avvincente e ricca di suspense, questo è il momento ideale per immergervi in un thriller mozzafiato.

The Quarry, chi dovrebbe acquistarlo?

The Quarry è la scelta perfetta per chi cerca un'esperienza cinematografica e coinvolgente (con un tocco horror). Il gioco offre una trama avvincente con colpi di scena inaspettati, e la tecnologia del facial capture garantisce un realismo straordinario. I giocatori si troveranno a prendere decisioni cruciali che influenzano il destino dei nove tutor intrappolati in una notte piena di misteri da svelare.

Questo titolo è particolarmente adatto a chi ama giocare in compagnia. Invitando fino a sette amici online, potrete votare sulle decisioni chiave e plasmare insieme la vostra narrazione. In alternativa, potete organizzare un party a tema horror per una modalità cooperativa locale, vivendo insieme la suspense e le avventure sinistre di The Quarry.

L'offerta straordinaria di €36,99 rende l'acquisto di The Quarry un affare da non perdere. Se siete in cerca di un'esperienza horror coinvolgente, ricca di scelte impegnative, questo gioco è ciò che fa per voi. Dimostrate il vostro coraggio e fatevi coinvolgere in una notte di terrore con The Quarry per PS5.

