The Sims 3 ha 16 anni, ma EA lo aggiorna per risolvere un bug

Un inaspettato aggiornamento di The Sims 3, popolare videogioco di simulazione di vita lanciato ormai ben 16 anni fa, ha risolto un problema tecnico che affliggeva molti giocatori. L'update, rilasciato lunedì 13 gennaio, ha infatti corretto l'incompatibilità con i processori Intel Alder Lake di 12a generazione.

Secondo quanto riportato dall'utente 'puzzlezaddict' sul forum ufficiale EA Answers HQ, la patch risolve finalmente il cosiddetto "problema Alder Lake" che impediva a molti possessori di hardware recente di avviare correttamente il gioco. L'aggiornamento sembra funzionare solo per la versione di The Sims 3 disponibile sull'EA App, mentre non risulta ancora distribuito per le versioni su disco o Steam.

Questo intervento inatteso su un titolo così datato ha scatenato speculazioni nella community dei fan. Molti ipotizzano che EA possa avere in serbo ulteriori novità per The Sims 3, magari in concomitanza con il 25° anniversario della serie che verrà celebrato nell'episodio speciale "Behind the Sims" in programma oggi.

Tra le ipotesi più gettonate c'è il possibile rilascio di una versione a 64 bit per Windows, analogamente a quanto già fatto per macOS alcuni anni fa. All'epoca EA aveva dichiarato di non avere piani in tal senso per la versione Windows, ma la situazione potrebbe essere cambiata.

Nonostante l'attenzione si sia spostata sul più recente The Sims 4, questo aggiornamento dimostra come EA non abbia del tutto abbandonato i capitoli precedenti della saga. La correzione di un problema tecnico così rilevante potrebbe preludere ad ulteriori interventi volti a mantenere giocabile The Sims 3 anche su hardware moderno.

L'evento celebrativo in programma potrebbe essere l'occasione per annunciare novità non solo per i titoli più recenti, ma anche per i classici che hanno contribuito al successo del franchise. Non possiamo, dunque, che attendere con trepidazione eventuali sorprese che potrebbero riaccendere l'interesse per questo storico simulatore di vita virtuale.