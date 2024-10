The Sims 4: ora puoi fare fiki fiki... con il Cupo Mietitore

The Sims 4 ha introdotto una nuova funzionalità che permette ai giocatori di avere relazioni "intime" con il Cupo Mietitore. L'aggiornamento gratuito, rilasciato in preparazione dell'espansione "Life & Death" in uscita il 31 ottobre, consente infatti di interagire romanticamente con la personificazione della morte.

Questa novità rappresenta un significativo - e bizzarro - cambiamento nel gameplay, aprendo nuove possibilità narrative all'interno del gioco. In precedenza, i giocatori potevano solo flirtare con il Cupo Mietitore per cercare di salvare un personaggio dalla morte, ma non potevano avere relazioni più profonde senza dover ricorrere a mod o trucchi.

Ora è possibile avere un figlio con il Cupo Mietitore.

L'aggiornamento introduce anche altre funzionalità legate al tema della morte e del soprannaturale: giocatori possono ora creare fantasmi nel editor dei personaggi e gestire le loro esigenze e desideri. È, inoltre, possibile scegliere se trasformare un Sim deceduto in un fantasma giocabile o lasciarlo vagare liberamente. E se ve lo state chiedendo, sì: potete anche avere un figlio con il Cupo Mietitore.

L'imminente espansione "Life & Death" si concentrerà ulteriormente sul tema della mortalità, introducendo nuove carriere come becchino e Grimtern (apprendista del Cupo Mietitore). Ambientato nella nuova città di Ravenwood, il DLC includerà ovviamente anche obiettivi legati alla morte e alla mortalità, come liste dei desideri e rinascita.

Insomma, questo aggiornamento e la futura espansione dimostrano come The Sims 4 continui a evolversi, esplorando temi complessi e offrendo ai giocatori nuove modalità per creare storie uniche all'interno del gioco.