The Sims 4 Vita & Morte Expansion Pack | Anteprima

The Sims 4 Vita & Morte Expansion Pack sarà giocabile dal 31 ottobre 2024, proprio in tempo per la vigilia di Ognissanti, l’occasione perfetta per esplorare il confine tra la vita e la morte, celebrare i propri cari defunti e portare un po’ di scompiglio nei panni di un fantasma prima di rinascere e dare il via a nuove avventure. Invitati da EA a una presentazione del gioco, abbiamo potuto vedere alcune delle nuove feature che saranno disponibili con l’espansione.

La prima tappa del nostro viaggio è stata Ravenwood con i suoi 3 quartieri e 13 lotti modificabili, in cui è possibile sperimentare anche il nuovo tratto per lotti “Terre consacrate“ simile a una versione potenziata del tratto infestato. Potreste vedere luci tremolanti, televisori posseduti accendersi con delle interferenze o incontrare delle strane fessure con cui poter interagire. Può essere applicato a un cimitero o a una residenza. Su una casa infestata può ampliare i suoi effetti.





A Ravenwood gli scenari sono stati ricreati in modo da offrire un ambiente più radicato nella realtà dove si svolge tranquilla la vita dei vivi, ispirata vagamente alla campagna rumena, e ambientazioni più mistiche e misteriose come l'Incrocio del Corvo e Mourningvale dove si anima la vera vita nell’aldilà, si scoprono storie di fantasmi e si fanno incontri straordinari.

Per festeggiare al meglio la vita e la morte, questa espansione offre anche numerosi festival e varie attività. Al calar della notte, Whispering Glen si trasforma nel festival dei Bagordi Lunari. Un inno alla Luna, dove ballare rischiarati dai suoi pallidi raggi, nuotare, raccogliersi davanti al fuoco o lasciarsi andare dimenticandosi dei vestiti. All’Incrocio del Corvo è possibile incontrare il losco mercante Waylon che vende oggetti da collezione, tentare la fortuna con l’azzardo senza avere la certezza che si otterranno oggetti rari e persino acquistare “autentici testamenti” .

Nuove attività

Definire un lascito è una delle nuove attività che è possibile svolgere nel gioco. Durante la giornata della famiglia c’è anche un avvocato che può aiutare con le incombenze familiari, tra cui anche occuparsi della scrittura di un testamento. Rivolgersi a un avvocato non è l’unico modo però per trascrivere le proprie ultime volontà, possiamo anche recarci al nostro computer e scriverne uno.



In questa fase possiamo lasciare una nota personale, decidere su base percentuale quanti Simoleon lasciare in eredità o dare in beneficenza, esprimere la volontà che un nostro parente, dopo la nostra morte, possa essere accolto da un’altra famiglia, definire le reazioni emotive per i propri cari che leggeranno il testamento, richiedere in che modo pianificare il proprio funerale e decidere a chi lasciare i nostri cimeli di famiglia.

Praticamente quasi ogni oggetto può potenzialmente essere trasformato in un cimelio e poi assegnato durante la stesura di un testamento. Durante la prova guidata dell’expansion pack Vita & Morte abbiamo visto come è possibile con un click trasformare un oggetto in un cimelio. Si può persino incidere un messaggio, un modo per far sì che quell’oggetto continui a raccontare una storia anche dopo la morte del suo possessore. Poi sta a chi riceve l’oggetto decidere cosa farne. Può decidere di ereditarlo e trasmetterlo alle generazioni future, o persino impegnarlo e probabilmente mandare su tutte le furie altri familiari che avrebbero di gran lunga preferito ricevere l’adorato oggetto.





Nel corso della prova abbiamo anche assistito alla preparazione di un funerale seguendo le indicazioni che ci erano state lasciate nel testamento. Per organizzare un evento funebre si può accedere anche semplicemente al calendario, utilizzare il telefono o cliccare sull’urna del defunto e scegliere l’opzione pianifica.



La pianificazione prevede la possibilità di indicare il luogo dove si terrà la commemorazione, quali Sims possono partecipare o se si vogliono assumere delle persone per piangere il defunto e mostrare cordoglio, o persino qualcuno che intrattenga. Si può scegliere il dress code indicando stile di vestiario e colore e accedere all’elenco delle attività da svolgere. Si possono scegliere fino a 14 opzioni, come ad esempio rispettare un minuto di silenzio, fare un brindisi, accendere candele, piantare qualcosa, ballare e suonare uno strumento.

Ogni evento funebre è un’occasione per raccontare una storia diversa e a volte anche i Sims fantasma possono deliziarci con la loro presenza. Possiamo occuparci anche dei piccoli dettagli come cambiare l’aspetto dell’urna e magari mostrarla come una lapide, oppure possiamo scegliere dove posizionarla inserendola persino all’interno della bara. Potremmo abbellire anche la bara stessa, ricoprendola con un drappo o rendendo omaggio al defunto con una composizione floreale. Possiamo anche accompagnare il defunto nell’aldilà lasciandogli un messaggio. Insomma, ci sono diverse nuove e più semplici possibilità per celebrare i propri cari e ricordarli anche quando non ci sono più.

Nuovi tratti di personalità

Occuparsi però della perdita di una persona cara non significa soltanto gestire gli aspetti più materiali ma anche fare i conti con le proprie emozioni e sensazioni. Affrontare la sofferenza e gestire il dolore non è un processo uguale per tutti, per questo motivo i Sims potranno sperimentare quattro nuovi tipi di sofferenza: negazionista, contenuta, rabbiosa e malinconica.

A seconda dei propri tratti caratteriali e del tipo di relazione con la persona che viene a mancare si avrà la possibilità di sperimentare le diverse sfumature del dolore. I Sims sofferenti possono provare a cambiare la loro condizione cercando di superare il dolore attraverso il counseling o intraprendendo un hobby per appoggiarsi a un’attività che può renderli felici nel tempo. Anche chiedere aiuto e conforto ad altri Sims può essere una buona soluzione.

In quanto a nuovi tratti di personalità, Vita & Morte introdurrà i tratti “Macabro“, “Inseguito dalla morte“ e “Scettico“. I Sims macabri sono più da intendersi come il personaggio di Mercoledì Addams (da cui potrebbero essersi fatti ispirare anche per una certa danza) che non ha necessariamente paura della morte nell’adilà e sono più ispirati a vivere abbracciando tutta la loro personalità. Nelle loro interazioni tendono a diffondere osservazioni macabre e potrebbero essere entusiasti di entrare in contatto con l’occulto o intrigati di vedere un fantasma.

I Sims con il tratto inseguito dalla morte sono consapevoli che la morte li segue ad ogni passo e quindi preferiscono vivere ogni giorno al massimo delle loro possibilità, nonostante comportamenti più avventati siano rischiosi e potrebbero portarli a un passo dalla dipartita. Si sentono soddisfatti quando raggiungono qualcosa di significativo nel corso della loro limitata vita. Questo tratto rende il gioco una sfida maggiore.

Lo scettico, come suggerisce la parola, è invece un Sim che tende a dubitare delle cose. Dubita dell’occulto e del soprannaturale e ciò lo porta ad avere delle interazioni specifiche che potrebbero richiedere delle prove o delle verifiche. Ad esempio parlare con un fantasma potrebbe portarlo a chiedere delle prove che sia davvero un fantasma.

Alcuni tratti possono essere ereditati in circostanze particolari, come alla nascita in quanto frutto dell’unione con il Tristo Mietitore. Sì, in questa espansione potrete anche tentare di avere un figlio con la morte in persona. Il vostro segno distintivo sarà una voglia a forma di falce sotto l’orecchio e dei bonus che possono tramandarsi di generazione in generazione.

Viaggio dello spirito

Qualunque sia la vita che scegliate di intraprendere, avrete uno strumento in più per viverla al massimo. Il nuovo “viaggio dello spirito” è un sistema che incapsula aspirazioni e desideri trasformandoli in una lista di attività, più complesse da portare a termine rispetto al passato, da completare nel corso della propria vita. Completando questi obiettivi a lungo termine si ottengono dei premi. La lista si può ampliare nel tempo autonomamente mentre si gioca, o la si può popolare manualmente buttando giù delle idee al pc o mentre si scrive un diario. Sono attività basate sui tratti e altre caratteristiche del proprio Sim.

Durante lo streaming dell’espansione abbiamo visto come si possono scrivere obiettivi generici casuali, obiettivi basati su determinate categorie come desiderare una grande famiglia, desiderare di viaggiare, avere avventure o successo, e persino scrivere obiettivi perfetti scegliendo il desiderato da una lista.



Uno degli obiettivi casuali, basato sul tratto “Inseguito dalla morte” incoraggiava a combattere il tristo mietitore, ma ci sarà modo anche di esplorare obiettivi più toccanti come quello di riconnettersi con la propria famiglia prima che sia troppo tardi. Attraverso questi obiettivi è possibile raccontare una storia più ricca, ma nel caso la lista vi sembri prendere una direzione non voluta è sempre possibile cancellarla e rifarla. Se avete installato molti pacchetti aggiuntivi, gli obiettivi terranno in considerazione la possibilità di assegnarvi un obiettivo che fa uso di altri contenuti oltre a Vita & Morte.





Aspiranti mietitori

Una parte importante dell’esperienza di gioco è anche avanzare nella propria carriera. Grazie alla nuova espansione si potranno intraprendere due diverse carriere, una più tradizionale come agente funebre, e una più attiva come quella di mietitore che vi farà prendere parte in prima persona a delle vere e proprie attività di raccolta anime. All’interno del dipartimento dove si incontrano tutti gli aspiranti mietitori si può fare pratica nel mietere spiriti, ci si può prendere cura della falce e fare delle ricerche per farsi trovare pronti quando sarà il momento di scendere sul campo e decidere il destino della prossima vittima.

Uno degli eventi mostrati dal team di sviluppo si è focalizzato sul come gestire anche gli aspetti emotivi di una mietitura, ascoltando prima la supplica di un caro del defunto che voleva convincerci a non riscattare l’anima. Ma il lavoro è il lavoro e un’anima in più ci avvicina a potenziali interessanti premi, quindi per questa volta nessuno verrà risparmiato, ma in un successivo evento magari potremmo scegliere di rianimare il defunto. Purtroppo non avendo potuto testare il gioco non sappiamo qual è la varietà di questi eventi.

Nuove morti e vita da fantasma

Nel corso dell’anteprima abbiamo assistito anche alla nuova “Morte per stormo di corvi assassino” dopo aver ripetutamente provocato un corvo e averlo istigato ad attaccarci, ma non sarà l’unica perché ci saranno anche modi più naturali di morire come farlo di vecchiaia e pacificamente nel sonno. La morte però non è il capolinea in The Sims e si avrà la possibilità di continuare a giocare come fantasma, magari per concludere qualche faccenda in sospeso, trasformarsi in un fantasma che vaga libero o scegliere di rinascere in una nuova famiglia.

Come fantasmi giocabili si avrà accesso a un altro ramo del viaggio dello spirito con la possibilità di sbloccare obiettivi nuovi disponibili solo dopo essere morti. Completando tutti i rami si otterrà la massima ricompensa: il tratto “Spirito ardente“ che consentirà di rinascere con alcuni vantaggi come le abilità di sviluppo dell'infanzia, i tratti e le pietre miliari dei lattanti che avevano acquisito nella vita precedente. Rinascere in una nuova famiglia può essere fatto sia mantenendo i tratti genetici precedentemente posseduti o andando a crearne di nuovi basati sul nuovo gruppo famigliare.





Oltre a tutto questo, come fantasmi si accede una serie di poteri da sbloccare in una sorta di albero delle abilità. Ci sono poteri maligni, neutri e positivi. A seconda del tipo di fantasma che vorrete impersonare potrete accedere a diverse opzioni nella schermata della Maestria fantasmatica. Ad esempio un potere neutro potrebbe facilitarvi nell’entrare in una residenza anche senza invito, o di possedere oggetti.

Un potere “buono” vi dà la possibilità di far fare buoni sogni ai vostri cari. Scegliendo il ramo maligno potrete tormentare i vivi, accorciandone anche la loro permanenza sulla Terra. È stato implementato anche un sistema simile alla stamina per il quale non sarà possibile compiere azioni in modo indiscriminato ma sarà necessario anche prendersi una pausa. Insomma, anche da fantasmi c’è un bel daffare!

The Sims 4 Vita & Morte Expansion Pack esce il 31 ottobre 2024 e vi darà accesso, oltre alle tante nuove feature descritte, anche a numerosi oggetti di personalizzazione nel CAS, nella modalità costruisci e la possibilità di sviluppare l’abilità di tanatologia, scrivere racconti horror, collezionare delle bellissime carte dei tarocchi ed esplorare cripte e altri luoghi misteriosi entrando in contatto con storie e quest che hanno del soprannaturale.