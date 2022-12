Se siete curiosi di provare The Witcher 3: Wild Hunt in salsa next gen ma non avete a disposizione una console come PS5, Xbox Series S|X oppure un PC all’altezza dei requisiti richiesti per sfruttare tutte quante le feature introdotte da CD Projekt RED come il ray tracing, allora forse NVIDIA ha la soluzione che fa per voi. Come annunciato dal produttore di GPU, infatti, la riedizione del gioco (che ha debuttato nella giornata di ieri e di cui potete leggere la nostra recensione semplicemente visitando questo indirizzo) è stata inserita all’interno di GeForce Now.

Non si tratta in realtà di una vera e propria novità. Proprio la scorsa settimana, infatti, NVIDIA aveva annunciato l’arrivo di questa speciale versione su GeForce NOW. Oggi, con il consueto aggiornamento settimanale, ne abbiamo avuto la conferma. Si tratta di una piacevole novità, che permetterà a tutti gli abbonati di testare con mano le novità introdotte da CD Projekt RED per questa nuova edizione di The Witcher 3.

Oltre al gioco di CD Projekt RED, GeForce NOW questo mese può contare anche su un altro gioco uscito di recente: parliamo di Marvel’s Midnight Suns, che ha debuttato nelle scorse settimane riscuotendo un grande successo da parte di pubblico e critica. Scopriamo i nuovi giochi nel catalogo subito qui in basso:

Master of Magic (nuova release su Steam)

Roller Champions (nuova release su Steam)

Wavetale (nuova release su Steam)

Cosmoteer: Sartship Architect & Commander (Steam)

Floodland (Steam)

The Witcher 3: Wild Hunt (nuova release)

Marvel’s Midnight Suns (Epic Games Store)

Triss the season! ✨ The gift that keeps on giving, #TheWitcher3NextGen is now streaming on GFN. Enjoy the hunt in the cloud. ️ pic.twitter.com/wP7WXMuIJ8 — ️ NVIDIA GeForce NOW (@NVIDIAGFN) December 14, 2022

Il catalogo di GeForce NOW continua a crescere di settimana in settimana. Per scoprire tutte le informazioni in merito al servizio di NVIDIA, vi invitiamo a visitare questo indirizzo.