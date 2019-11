The Witcher 3, una mod aggiunge texture in alta qualità

La comunità degli appassionati è sempre al lavoro per migliorare vari aspetti della versione PC di The Witcher 3. L’ultimo aggiornamento arriva dal modder Halk Hogan che ha rilasciato un nuovo video che illustra i progressi della sua mod The Witcher 3 HD Reworked Project 11.0. Il filmato, confrontando l’aspetto grafico aggiornato con quello originale, mostra il lavoro che il modder sta compiendo in questi mesi sulle texture di alta qualità che verranno inserite nella prossima versione della mod.

The Witcher 3 HD Reworked Project punta ad aggiornare graficamente il titolo con texture decisamente migliorate, non solo sotto il profilo della qualità, ma anche sotto quello dell’incidenza sulle prestazioni complessive, riducendo il peso, nell’originale certe volte superfluo, degli elementi grafici sulla VRAM. Tra le altre migliorie grafiche già introdotte con la mod ci sono anche l’aspetto della mappa e in particolare il livello di dettaglio degli oggetti.

Questo è il secondo video dedicato ai progressi di The Witcher 3 HD Reworked Project 11.0 dato che nel settembre scorso era stato già rilasciato un altro filmato di confronto. In ogni caso il modder rassicura sul fatto che le modifiche apportate non posso intaccare le prestazioni complessive. Con le schede grafiche più vecchie si potrebbero registrare cali sino a cinque punti di framerate, ma già una GTX 970 o un’AMD R9 290X dovrebbero essere in grado di gestire molto bene la mod.

The Witcher 3 è uscito oltre quattro anni fa e quindi è facilmente comprensibile come un aggiornamento di questo tipo possa migliorarne significativamente le texture. Al momento il modder Halk Hogan PL non ha fornito una data precisa su quando renderà la mod disponibile. Se avete voglia di provarla in ogni caso la versione attualmente disponibile potete trovarla su Nexus Mods.