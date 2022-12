Uno degli annunci che ha fatto sicuramente più scalpore, negli ultimi mesi, è stato quello legato a The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition, e al suo approdo in pompa magna su next-gen. Un nuovo update dovrebbe migliorare il gioco sotto moltissimi aspetti, accompagnato da tante piccole novità in generali, tra cui anche alcune specifiche mod. (Per un approfondimento della nuova esperienza v’invitiamo a leggere il nostro provato su PS5).

Tutta l’attenzione verso questo particolare aggiornamento deriva dall’amore immortale che i fan di The Witcher 3 hanno da sempre provato nei suoi confronti, venendo questa volta ricambiati. Moltissimo del lavoro attuale con questo videogioco deriva proprio dall’interesse continuativo che negli anni gli appassionati non hanno mai smesso di avere, anche attraverso le loro stesse mod (potremmo tranquillamente affermare che questo update è proprio merito loro).

Finalmente abbiamo i dettagli specifici in merito all’aggiornamento, completo di mod e specifiche tecniche anche per la versione PC. Il tutto attraverso CD Projekt RED stessa, che ha pubblicato la nota di rilascio ufficiale di The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition, consentendoci di dare una sbirciata ai vari lavori attuati prima della sua uscita, fissata per il 14 dicembre. Di seguito trovate parte della lista, invitandovi a leggerla per intero sul sito stesso dello sviluppatore:

Le seguenti le trovate solamente nella versione PC e next-gen

Aggiunta l’illuminazione globale e l’occlusione ambientale in ray tracing.

Inoltre, i giocatori su PC con hardware compatibile hanno un’opzione aggiuntiva per attivare riflessi e ombre in ray tracing.

Aggiunta una varietà di mod e contenuti ispirati alle mod per migliorare la grafica e la qualità complessiva del gioco. Abbiamo incluso alcune mod amate e realizzate dalla community, oltre alle nostre modifiche interne, come miglioramenti dell’ambiente e dei filmati, pavimentazioni realistiche e molti aggiornamenti decorativi.

Le mod create e ispirate dalla community includono:

• The Witcher 3 HD Reworked Project di HalkHogan

• HD Monsters Reworked di Denroth

• Immersive Real-time Cutscenes di teiji25

• Nitpicker’s Patch di chuckcash

• World Map Fixes di Terg500

Texture portate a 4K per vari personaggi, tra cui Geralt, Yennefer, Triss, Ciri, Eredin e altri.

Tutti i personaggi principali, incluso Geralt, ora proiettano su di sé ombre ad alta risoluzione anche al di fuori dei filmati. Inoltre, sono stati risolti il clipping dei capelli attraverso l’armatura e altri problemi di clipping dell’armatura.

Miglioramenti ambientali:

• Aggiunto un nuovo tipo di tempo meteorologico: “Cielo grigio”

• Aggiornate le texture del cielo

• Miglioramenti della vegetazione e dell’acqua

• Vari miglioramenti dei modelli

• Migliorati alcuni specifici effetti grafici

• Aggiornata l’illuminazione ambientale globale

Aggiunto il supporto per AMD FidelityFX™ Super Resolution (FSR) 2.1.

Aggiunta la modalità Foto, che permette ai giocatori di scattare splendide foto nel mondo di The Witcher 3.

Aggiunta l’opzione di mettere in pausa il gioco durante i filmati e gli intermezzi.

Aggiunta un’opzione alternativa della visuale che la avvicina al personaggio e che reagisce in modo più dinamico al combattimento e al movimento. Potete trovare questa nuova impostazione in Opzioni → Gioco, alle voci Distanza visuale esplorazione, Distanza visuale combattimento e Distanza visuale a cavallo.

In tutto ciò troviamo anche vari miglioramenti grafici, prestazionali e tecnici, oltre a correzioni e contenuti aggiuntivi su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, incluse alcune nuove missioni ed elementi provenienti dalla serie tv omonima targata Netflix.