I migliori gadget di The Witcher da regalare a Natale

Sono poche le opere fantasy che sono riuscite a ritagliarsi una fetta di fama lontano dagli stilemi inaugurati da Tolkien col Signore degli Anelli, e una di queste è la saga di The Witcher. Nata come serie di racconti e romanzi negli anni ’90 conosciuti come Saga di Geralt di Rivia, Saga dello Strigo, Wieddźminie o più semplicemente The Witcher, l’intero immaginario dell’autore polacco Andrzej Sapkowski ha conquistato la fama eterna soprattutto grazie alla serie videoludica The Witcher, e in particolare all’enorme successo di pubblico e di critica avuto con il videogioco The Witcher 3: Wild Hunt.

Data l’importanza che quest’opera ricopre nel cuore dei videogiocatori, abbiamo deciso di guidarvi con questo articolo nell’acquisto dei migliori gadget di The Witcher, una selezione assortita di prodotti diversi e diversificati legati ai videogiochi editi da CD Projekt Red, la casa di sviluppo polacca che è diventata famosa proprio per la rielaborazione videoludica della Saga dello Strigo. In questa guida troverete quindi tanti articoli da regalo, gadget da esposizione e intriganti prodotti con cui arricchire le vostre collezioni.

Migliori gadget di The Witcher

Pendente della Scuola del Lupo

Non si è veri Strighi (o veri Witcher), se non si appartiene di diritto a uno dei tanti ordini che caratterizzano questa stirpe di umanoidi dediti alla caccia dei mostri. E quale elemento migliore per simboleggiare l’appartenenza a una data scuola di Witcher se non un pendente con il suo simbolo? In particolare, abbiamo deciso di includere in questa guida ai gadget di The Witcher proprio la Scuola del Lupo, l’ordine più famoso della saga videoludica e in generale dell’intera opera di Sapkowski. A questa scuola appartiene proprio il protagonista principale della Saga, il carismatico Geralt di Rivia.

Poster laminato di The Witcher 3 Wild Hunt

Se desiderate aggiungere un tocco di eleganza a tema The Witcher alla vostra casa, potete procurarvi questo raffinato poster laminato di The Witcher, in cui è raffigurata la silhouette di Geralt che combatte contro un mostro alato, racchiusa dentro una silhouette del suo pendente della Scuola del Lupo, l’ordine di cui fa parte come Strigo. L’intero poster è monocromatico su scala di grigi, ed è grande 91 x 61 cm ed è stampato su carta lucida. Per evitare imperfezioni, il poster è consegnato accuratamente imballato e arrotolato in un tubo di cartone rigido. L’immagine rappresentata è sotto licenza ufficiale di The Witcher 3 Wild Hunt.

Libri della Saga di Geralt di Rivia

Impossibile non includere tra i migliori gadget di The Witcher le opere originarie che hanno dato vita ai videogiochi che tanto amiamo, ossia la Saga di Geralt di Rivia. I romanzi fantasy, scritti dall’autore polacco Andrzej Spakowski a partire dal 1990, riguardano lo stesso protagonista dei videogiochi, Geralt di Rivia, uno degli ultimi strighi, umani geneticamente modificati attraverso un rituale magico per dedicare la propria vita alla caccia dei mostri: Geralt viaggia attraverso il continente vendendo le proprie abilità al miglior offerente, senza immischiarsi in affari politici e senza esprimere pienamente le sue emozioni. Nonostante ciò, Geralt è indissolubilmente legato a una giovane ragazza di nome Ciri da un evento del destino. Le vicende letterarie traggono ispirazione tanto dal fantasy tradizionale quanto dai racconti del folklore est-europeo e da quello norreno, con qualche sfumatura di dark fantasy.

Action Figure di Ciri

Cirilla Fiona Elen Riannon, meglio conosciuta come Ciri, è uno dei personaggi secondari più rappresentativi della saga di The Witcher. La ragazza è legata alla vita di Geralt per effetto della Legge della Sorpresa, un antica usanza che consiste nella ricompensa che una persona deve a chi gli ha salvato la vita. Secondo questa usanza, né il salvatore né il salvato sono a conoscenza di cosa esattamente si tratti fin quando il salvato non fa ritorno alla propria casa: nello specifico, in questo caso, il salvatore è Geralt mentre il salvato è il padre di Ciri, al momento della stipula dell’accordo ancora ignaro della compagna incinta. Tra Geralt e Ciri si instaura un rapporto simbiotico, ai confini tra un rapporto tra padre e figlia e un’amicizia profonda. Molte delle avventure di Geralt, incluse quelle videoludiche, ruotano proprio attorno alla ricerca della ragazza o al suo soccorso. L’action figure di Ciri presente tra questi gadget di The Witcher raffigurano una Ciri adulta, come rappresentata in The Witcher 3 Wild Hunt. Le dimensioni sono 5.1 x 2.5 x 17.8 cm, e tra le componenti presenti è possibile ricreare anche pose con i suoi poteri.

Set di dadi di Dandelion

Toss a Coin to The Witcher ormai è diventata una canzone famosa grazie alla serie TV di Netflix, ma se siete soliti giocare di ruolo potreste tirare davvero una moneta nel segno di Dandelion, il famoso menestrello che accompagna le gesta di Geralt di Rivia. Dandelion, o anche Jaskier o Ranuncolo a seconda delle traduzioni, è lo pseudonimo (presunto) di Julian Alfred Pankratz visconte di Lettenhove, un poeta riconosciuto come uno dei migliori menestrelli dei Regni Settentrionali, nonché noto donnaiolo e accanito giocatore d’azzardo. In occasione del lancio del GDR cartaceo di The Witcher è stato realizzato un eccentrico set di dadi di Dandelion, tranquillamente utilizzabili anche per altri GDR come Dungeons & Dragons. Il set, infatti, include i seguenti dadi a più facce: un d20, un d12, due d10, un d8, un d6 e una moneta.

Funko Pop di Geralt

Quando si pensa a gadget da collezione non possono mancare i Funko Pop, famosissime riproduzioni chibi in vinile dei personaggi più iconici del mondo geek. Per i gadget di The Witcher abbiamo pensato al Funko Pop di Geralt di Rivia, realizzato in dimensioni standard (7.6 x 7.6 x 9.5 cm) armato della sua leggendaria Spada d’Argento, un’arma letale per alcuni tipi di mostri. Geralt, conosciuto anche come Lupo Bianco e Carnefice di Baviken, è uno dei Witcher più famosi dell’immaginario di Sapkowski, nonché protagonista carismatico di ogni filone principale dai libri alla serie TV, passando per i videogiochi. Come ogni Strigo, è andato incontro a un pericoloso rituale magico e a un durissimo addestramento per acquisire e affinare le sue capacità speciali, fin da quando era bambino. Il più delle volte, come effetto della dura vita a cui è stato abituato, Geralt è una persona apatica, cinica e minacciosa. Ma dietro la sua natura apparentemente fredda e distaccata, si nasconde un amico leale e una persona molto protettiva e premurosa.

T-Shirt di The Witcher 3 Wild Hunt

Un fan della saga di The Witcher non può non avere una maglietta con la stampa del logo della Scuola del Lupo, l’ordine di Strighi a cui è votato Geralt di Rivia. La maglietta che vi presentiamo, di colore nero, è disponibile dalle taglie S alle XXL, ed ha la licenza ufficiale di The Witcher 3 Wild Hunt, il videogioco che ha consacrato la fama della saga e della sua casa di sviluppo, CD Projekt Red. L’immagine presente in stampa è la stessa del poster laminato di questa guida, una scala di grigi che raffigura Geralt in lotta contro un mostro alato, all’interno della silhouette del logo dell’Ordine del Lupo.

Action Figure Dark Horse di Yennefer

Una delle migliori produttrici di action figure è la Dark Horse, che per The Witcher, tra le tante cose, ha realizzato una bellissima statuetta di Yennefer di Vengerberg, un vero pezzo da esposizione dalle dimensioni 10.2 x 10.2 x 25.4 cm. Yennefer è una potentissima e avvenente maga che nella Saga dello Strigo ricopre il ruolo di grande amore di Geralt di Rivia e di figura materna (e guida) di Ciri. Yennefer ha occhi viola e capelli corvini, indossa sempre un profumo caratteristico (lillà e uva spina) ed ha un carattere decisamente capriccioso e testardo. Proprio per quest’ultimo connotato, il suo rapporto con Geralt è sempre molto burrascoso con molti periodi di lunghe lontananze.

Nendoroid di Geralt

Altro pezzo da collezione immancabile tra i migliori gadget di The Witcher è il Nedoroid di Geralt di Rivia. I Nendoroird, un po’ come i Funko Pop, sono rappresentazioni stilizzate di famosi personaggi del mondo geek, sempre in stile chibi, ma con materiali più duraturi e pose modificabili. Il Nendoroid di Geralt di Rivia in questione è rappresentabile infatti sia con le spade rinfoderate dietro la schiena, sia con le armi in pugno, sia con i suoi poteri speciali in azione. Tra i pezzi montabili è perfino presente la caratteristica vasca da bagno, una scena che è diventata iconica grazie a The Witcher 3 Wild Hunt.

Action Figure Dark Horse di Geralt nella vasca

Stavamo giusto parlando di Geralt nella vasca nel prodotto precedente, ma perché non avere a disposizione la preziosissima rappresentazione realizzata da Dark Horse? La scena di Geralt nella Vasca, vista per la prima volta nel videogioco The Witcher 3 Wild Hunt, è stata ripresa più volte su numerosi altri media, dalla Serie TV ai fumetti, diventando addirittura un meme! Una sua rappresentazione ad opera di un cosplayer è andata perfino in onda su Twitch, sul canale ufficiale di CD Projekt Red, nell’attesa del Witchercon dell’estate 2021, sotto la categoria bath thub. La statuetta di Geralt nella vasca realizzata da Dark Horse non è solo una simpatica sorpresa tra i gadget di The Witcher, ma è soprattutto un action figure premium dalle dimensioni di 14 x 8.9 x 20.3 cm, un pezzo da collezione realizzato in poliresina e dipinto a mano.

Spada d’Argento di Geralt

Certo, Geralt nella vasca è un pezzo da collezione davvero pregiato, ma il vero gadget di The Witcher sovrano di questa guida è senza ombra di dubbio la replica della Spada d’Argento di Geralt di Rivia, con tanto di fodero! Questi tipi di spade nella Saga dello Strigo sono usate per cacciare alcuni mostri, poiché a differenza delle comuni spade d’acciaio hanno più effetto. Le spade d’argento infatti sono armi che vengono date in dotazione a ogni strigo per combattere i mostri, e non possono essere vendute o comprate. Sono sufficientemente leggere per essere usate con una sola mano, in modo da poter lasciare l’altra libera di usare un’altra arma o per lanciare i Segni, capacità magiche dei Witcher. La replica che vi proponiamo ha dimensioni 110 x 20 x 14 cm e pesa intorno ai 4 Kg. Ovviamente serve da esposizione e non va assolutamente usata! Anche perché fino a prova contraria mostri non ne esistono nel mondo reale… giusto?

Cos’è The Witcher?

The Witcher nasce come saga letteraria nata nel 1990, dopo che l’autore polacco Andrzej Sapkowski decide di raggruppare una serie di racconti dark fantasy a cui aveva dato inizio negli anni ’80. La serie letteraria è composta da circa 3 raccolte di racconti e 6 romanzi, e ruota tutta attorno alla figura di Geralt di Rivia, uno Strigo o Witcher: si tratta di un umano modificato geneticamente e addestrato duramente per cacciare e uccidere mostri dietro compenso.

I libri hanno avuto un lento ma inesorabile successo, venendo tradotti in numerose lingue. Da essi sono nati anche altre opere narrative su altri media, tra cui la celebre trilogia videoludica di The Witcher di CD Projekt Red, una saga che, soprattutto nel nome di The Witcher 3 Wild Hunt, ha consacrato il successo dell’immaginario di Sapkowski e della casa di sviluppo polacca. Da allora sono stati tratti anche videogiochi spin-off come il Gwent, un gioco di carte del mondo di The Witcher, oltre a una celebre Serie TV su Netflix con l’attore Henry Cavill nel ruolo del protagonista Geralt.

La nostra scelta dei gadget di The Witcher

Per accontentare i fan più accaniti di Geralt di Rivia e i suoi alleati abbiamo deciso di presentare numerosi articoli diversi per i migliori gadget di The Witcher, da quelli più comuni e indossabili come il pendente della Scuola del Lupo o una semplice T-Shirt con licenza ufficiale di The Witcher 3 Wild Hunt, ai gadget adatti più a esposizioni da collezione, come per esempio le action figure di Ciri e di Geralt.

Tra tutti questi articoli non mancano sorprese: alcune sono assurde, come Geralt nella vasca da bagno, una scena tratta di Wild Hunt e divenuta meme nel corso del tempo, altre invece sono rappresentazioni fedelissime che non ci aspettavamo neanche noi di trovare, come la Spada d’Argento degli Strighi, un’arma da esposizione che farà sicuramente la sua bella figura appesa a un muro.