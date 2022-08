Prima della Gamescom 2022, c’è ancora un evento estivo dedicato ai videogiochi. Stiamo parlando del THQ Nordic Digital Showcase 2022, che si è svolto nella serata odierna. Tanti i giochi annunciati, tra reveal d’eccezione come quello di Alone in the Dark e qualche piacevole sorpresa. Senza perdere ulteriore tempo, andiamo a scoprire tutti i titoli annunciati nel corso della serata.

Alone in the Dark

Direttamente dagli anni ’90, THQ Nordic ha annunciato il ritorno di Alone in the Dark. Non si tratta di un gioco nuovo, ma di un reboot del gioco originale, con una nuova storia e il controllo dei due personaggi. Potete dare uno sguardo al trailer poco più in basso, mentre invece a questo indirizzo trovate la nostra anteprima.

Tempest Rising

Sviluppato da ben tre team di sviluppo, con 3D Realms al timone della produzione, THQ Nordic ha svelato Tempest Rising. Si tratta di un nuovo gioco del genere strategico in tempo reale, che richiama gli anni ’90 e più in generale la serie di Command & Conquer. Il primo trailer è disponibile subito qui in basso, mentre qui trovate la nostra anteprima.

Space for Sale

Già svelato in anticipo a causa del suo marchio registrato, ora è ufficiale: Space for Sale è un nuovo videogioco pubblicato da THQ Nordic e sviluppato da Mirage Game Studio. Nel titolo i giocatori vestiranno i panni di un astronauta, intento a esplorare lo spazio. L’obiettivo sarà quello di accumulare risorse, costruire e vendere i propri appezzamenti di terra. Potete dare uno sguardo al trailer subito qui in basso.

Wreckreation

Sviluppato da Three Fields Entertainment, Wreckreation è un videogioco single player con elementi competitivi e multiplayer splitscreen. Il team di sviluppo, che ha lavorato alle serie di Burnout e Need for Speed, ha annunciato ufficialmente questa nuova esperienza sandbox, con la possibilità di creare i propri circuiti e gareggiare insieme ad amici e avversari. Potete dare uno sguardo al trailer di annuncio subito qui in basso.

Oltre a questi titoli, sono stati anche mostrati i trailer di questi giochi:

Destroy All Humans! 2: Reprobed

Gothic 1 Remake

Jagged Alliance 3

The Valiant

Knights of Honor II: Sovereign

Outcast 2

Way of the Hunter

AEW: Fight Forever

Stunfest: World Tour

Spongebob Squarepants: The Cosmic Shake

A chiudere lo show, decisamente a sorpresa, un’anticipazione di lusso: THQ Nordic è attualmente al lavoro su un nuovo videogioco di South Park! Purtroppo al momento è stato diramato solamente l’annuncio in chiusura dello show, senza ulteriori dettagli in merito. Speriamo di saperne di più il prima possibile!