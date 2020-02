Thrustmaster T-LCM: prezzo e specifiche tecniche della nuova pedaliera

Dopo le prime indiscrezioni sulla Thrustmaster T-LCM , la prima pedaliera dotata di cella di carico sul freno realizzata dall’azienda francese, oggi abbiamo avuto conferma che questo nuovo modello, compatibile con PC, PlayStation 4 e Xbox One, rappresenta un’ottima soluzione per i piloti che desiderano un feeling di guida più realistico ad un prezzo accessibile.

Dati tecnici

Una delle più importanti novità della Thrustmaster T-LCM è rappresentata dall’abbandono dei potenziometri per i pedali dell’acceleratore e della frizione in favore di nuovi sensori magnetici H.E.A.R.T (HallEffect AccuRate Technology ™) in grado di offrire una risoluzione di ben 16 bit. In termini pratici questa soluzione offre maggior precisione del segnale, maggior durata degli stessi sensori e minor manutenzione, poiché i sensori magnetici offrono una resistenza alla polvere decisamente superiore rispetto ai classici potenziometri.

Per quanto riguarda invece la cella di carico, integrata nella parte posteriore del pedale del freno, si potrà applicare una pressione fino a 100 kg ma, ovviamente, sono disponibili diverse regolazioni e personalizzazioni in base alle vostre preferenze, il tutto grazie al kit di 6 molle già incluso con l’acquisto della Thrustmaster T-LCM. In aggiunta non vi serviranno particolari attrezzi per modificare la resistenza meccanica del freno; sostituire una molla con un’altra sarà un’operazione tutt’altro che macchinosa ma, al contrario, molto veloce e semplice.

In merito alla struttura della pedaliera non è tra le più leggere con i suoi 5 kg di peso ma, in compenso, offre maggiore stabilità rispetto alle sorelle t3pa e T3pa Pro. Infatti, sotto la scocca in plastica dura, si nasconde una struttura in metallo ed un intelligente sistema di zavorra. I pedali sono stati realizzati completamente in metallo e possono essere regolati in altezza, inclinazione (orizzontale e verticale) ed in spaziatura per il massimo comfort.

Il prezzo della nuova Thrustmaster T-LCM è di 199,99 euro ed è già disponibile al pre-ordine mentre, le prime consegne, arriveranno il 26 marzo.

Software ed extra

Thrustmaster ha scelto di realizzare un nuovo ed innovativo software di calibrazione dedicato alla pedaliera T-LCM, un programma complementare a quello già presente per gli altri prodotti dell’azienda francese che offrirà possibilità di personalizzazione e fine tuning più meticolose. Questo strumento, specifica Thrustmaster, è essenziale per assicurarsi che le vostre regolazioni siano effettivamente compatibili con le vostre esigenze di guida.

Thrustmaster ha anche annunciato sul sito ufficiale i primi prodotti di accompagnamento nell’ecosistema T-LCM che saranno disponibili per il lancio del nuovo set di pedali:

– Adattatore per cockpit T-LCM:

Questo prodotto è stato appositamente progettato per i possessori di pedaliere Thrustmaster T3pa e T3pa Pro (venduti separatamente) desiderosi di acquistare la nuova Thrustmaster T-LCM. L’adattatore per cockpit T-LCM è la soluzione perfetta per evitare di cambiare il cockpit o praticare nuovi fori: si potrà adattare facilmente il posizionamento dei fori di montaggio dei pedali della Thrustmaster T-LCM in modo che corrispondano a quelli della Thrustmaster T3pa o T3pa Pro. Disponibile al prezzo di 14.99 euro.

– Cover in gomma T-LCM:

Una Cover in gomma testurizzata al 100%, il complemento perfetto per il set di pedali Thrustmaster T-LCM e progettata per migliorare l’esperienza di guida per gli utenti, garantendo un’adesione eccellente ai pedali. Disponibile al prezzo di 14,99 euro.

– Supporto per pedali a T:

La T-Pedals Stand è una soluzione accessibile e di alta qualità progettata per i giocatori alla ricerca delle migliori condizioni di gioco senza dover acquistare una postazione completa. Questo telaio aggiuntivo consente agli utenti di ottimizzare facilmente il posizionamento della pedaliera ed aumentarne la stabilità anche quando non è stata fissata. La struttura può essere regolata in altezza, profondità e inclinazione. Il supporto per pedali T è compatibile con i set a 3 pedali Thrustmaster T3pa,T3pa Pro e T-LCM ed è disponibile al prezzo di 49,99 euro.