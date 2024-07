Ti senti esausto, magari per il caldo? Questo gioco sarà come una copia di te stesso

Il nuovo gioco di Candleman Games, Exhausted Man, ha fissato la data di lancio per il 25 luglio. La peculiarità di questa produzione? Viene descritta come una "sitcom assurda" che ritrae un'esistenza stremante. Il titolo sarà disponibile su PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch e PC tramite Steam.

L'idea del gioco è scaturita durante una game jam a cui Gao Ming, co-fondatore di Candleman Games, ha partecipato. Il concetto di "esaurimento energetico" ha ispirato Ming a creare un caratteristico personaggio esausto, raffigurato inizialmente sdraiato su un divano.

Quest'immagine ha ricevuto un'ampia approvazione per l'identificazione nel senso di affaticamento che trasmetteva. Spinto dal successo dell'immagine, Ming ha deciso di sviluppare un intero gioco basato su tale personaggio, che si trova a dover strisciare sul pavimento invece di camminare, per rappresentare il suo estremo livello di stanchezza.

Un gioco estremamente relatable

La realizzazione del movimento di strisciata su pavimenti e pareti ha spinto gli sviluppatori a studiare il movimento degli insetti, in particolare delle coccinelle e dei bruchi. Ne è scaturita l'implementazione di una caratteristica definita "ossa da bruco", che permette di ancorare il corpo del protagonista all'ambiente secondo la posizione della testa.

Nel corso dello sviluppo, la flessibilità del corpo del protagonista è stata notevolmente aumentata, rendendo le sue membra simili a spaghetti. Insomma, una raffigurazione al limite dell'irreale, perfettamente in linea con il tema dell'esaurimento.

Exhausted Man include vari stati energetici che influenzano la capacità del protagonista di interagire con il mondo di gioco. Mangiare, per esempio, restaura energia e velocità al personaggio, mentre risolvere i bug del gioco ha l'effetto opposto, causando stanchezza e sonnolenza. È importante sottolineare che, nonostante le variazioni nella sua energia, il protagonista non sarà mai in grado di alzarsi in piedi.

Parliamo, quindi, di un gioco che promette di offrire un'esperienza unica, offrendo una rappresentazione simultaneamente comica e realistica dell'esaurimento che molti possono trovare estremamente relatable.