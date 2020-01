TikTok: lo studio è al lavoro su giochi per hardcore gamer, secondo un report

Il mercato dei videogame è in continua espansione e, in particolar modo in Cina e nel Sud-Est asiatico, vi è una grande richiesta di nuove opere. Sono molte le società che si lanciano sempre più spesso in questo giro d’affari e, secondo un report di Bloomberg, ByteDance sarà uno dei prossimi. Parliamo dello studio dietro la famosissima app TikTok, che sempre più spesso è al centro dell’attenzione di noi videogiocatori, ad esempio con un contest dedicato alle emote di Fortnite.

Secondo i report, ByteDance vorrebbe creare una divisione videogame che si occuperebbe di giochi “hardcore” o comunque “non casual”. Pare che attualmente lo studio di TikTok sia ancora in uno stadio “embrionale”, anche se comunque il team è già composto da mille dipendenti. Pare inoltre che l’obbiettivo sia rilasciare giochi rapidamente, con due titoli in arrivo già quest’anno. Per quanto riguarda il genere, si tratterebbe di MMO con elementi fantasy cinesi: una scelta prevedibile.

I titoli di ByteDance sono destinati sia alla Cina che al resto del mondo. Secondo il noto analista Daniel Ahmad, i creatori di TikTok hanno tutte le carte in regolare per “mettere a soqquadro” il mondo dei videogame, sopratutto grazie all’enorme pubblico che hanno creato tramite la propria app. Ovviamente è necessario avere alla spalle un team con grandi capacità e infatti sembra che la società stia assumendo talenti dell’industria come Wang Kuiwu, uno degli executive di Perfect World (MMO cinese di grande successo).

Inoltre, ByteDance sta acquistando una serie di studi per farsi aiutare nello sviluppo. Lo scorso anno il team di TikTok ha comprato Shanghai Mokun Digital Technology e Levelup.ai, oltre ad assumere personale dallo studio Pangu Game di NetEase (altro editore cinese di grande successo sul mercato mobile). In passato ByteDance ha prodotto alcuni titoli minori per casual gamer con un modello di guadagno basato sulle pubblicità, ma ora pare pronta a fare il grande passo nel mondo dei videogame.