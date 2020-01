Fortnite: collaborazione con TikTok nell’Emote Contest

Ormai si sa, Fortnite nel bene o nel male continua ad essere uno dei titoli più giocati ed amati dal pubblico e continuerà a far parlare di sè con ogni tipologia di notizia. Sempre in continuo aggiornamento e pieno di eventi dedicati, molti tra i quali molto stravaganti, vogliamo ricordare l’enorme evento di Marshmello nel quale hanno partecipato milioni di giocatori in tutto il mondo. Non c’è da stupirsi quindi che influencer e star di ogni tipo possano entrare a fare parte di questo universo. Negli ultimi giorni sono uscite diverse notizie tra cui l’aggiunta di una nuova skin dedicata al noto streamer Ninja e oggi, come ciliegina sulla torta, è entrata a far parte anche la nota collega Pokimane con una nuova emote.

Ed è proprio di emote che parliamo in questo articolo, infatti è nata la collaborazione tra Fortnite e il nuovo social che sta andando in voga nell’ultimo periodo TikTok. Come successo con Pokimane, i ragazzi di Epic Games hanno chiesto al loro pubblico di creare dei contenuti andando a dar vita a un vero e proprio contest dove tutti i giocatori possono scaricare l’applicazione e fare un balletto di 15 secondi con la speranza di poter essere pubblicati nel gioco.

Get ready to get up and show us your moves! We’re partnering with @tiktok_us to launch #EmoteRoyaleContest. Submit your Emote ideas on TikTok for a chance to have your Emote immortalized in-game forever! Enter by Jan 24. Read our blog for more info: https://t.co/Xw0Rb8WIcQ pic.twitter.com/xRuw8nGjWz — Fortnite (@FortniteGame) January 18, 2020

Il concorso si svolgerà fino al 24 gennaio ed i video dovranno essere contrassegnati con l’hashtag #EmoteRoyaleContest e dovrà inoltre includere una canzone ben precisa fornita dallo sponsor, la quale potrà essere aggiunta a una clip nell’app TikTok o scaricata dal blog di Epic. I vincitori saranno scelti ed animati in una “emote” da utilizzare nel gioco. Oltre ad essere immortalati nel titolo gli verranno regalati ben 25.000 V-Bucks da spendere in game e un particolare pacchetto di contenuti in-game speciali.

Cosa ne pensate di questo contest? Parteciperete? Fateci sapere nei commenti se avrete il coraggio di immortalarvi ma soprattutto che tipo di ballo fareste.